Clédor Sène et Assane Diouf placés sous mandat de dépôt !

La liste s’allonge. Sans surprise, Assane Diouf et Clédor Sène ont été placés sous mandat de dépôt par le doyen de juges, ce lundi. Ils étaient assistés par Me Khoureichi Ba. Comme Guy Marius Sagna vendredi, ils ont été inculpés pour « association de malfaiteurs, provocation aux crimes et délits, organisation d’un mouvement insurrectionnel », informe Libération online.

Par ailleurs, les 17 femmes membres de Pastef, également arrêtées, ont été présentées devant le juge, ce lundi. Elles sont toujours dans la cave en attendant d’être édifiées sur leur sort, rapporte Libération online. Jusqu’au moment où ces lignes étaient écrites, Dame Mbodji, Abdou Karim Guèye et Cie étaient encore au commissariat central.