La Coalition Macky2012 a un nouveau chef de file. Fatoumata Guèye Diouf remplace l’ancien directeur de Dakar Dem Dikk (DDD), Maître Moussa Diop à ce poste. Elle est, aussi, la Directrice de l’évaluation et du Suivi au Ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et Solidaire et la 2e adjointe à la mairie des HLM.

A signaler que c’est une première qu’une femme dirige cette coalition de partis qui a porté la candidature de Macky Sall à l’élection présidentielle de 2012.