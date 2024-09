Cocody : Une femme assassinée et abandonnée dans une…

Une découverte macabre secoue depuis ce mercredi 11 septembre 2024, le quartier huppé des II Plateaux, à Cocody, Abidjan. Le corps sans vie d’une jeune femme, en état de putréfaction avancée, a été retrouvé dans une résidence meublée située près du commissariat de police du 12ème arrondissement. La scène macabre, baignée de sang, a laissé la population sous le choc, et une enquête a été ouverte pour élucider ce crime.

Le client était là pour deux semaines

Le drame s’est déroulé dans un appartement appartenant à Mme Dosso Y.S., une propriétaire de résidence acquise et aménagée, il y a seulement deux semaines. Selon les informations recueillies, un homme, se présentant comme un client, a pris contact avec la fille de Mme Dosso à travers une annonce publiée sur les réseaux sociaux. Il avait manifesté son intérêt pour louer la résidence pendant deux semaines, précisant qu’il était en séjour à Abidjan.

Après plusieurs échanges avec la fille de la propriétaire, l’homme a convenu de payer son séjour de manière échelonnée, avec un versement hebdomadaire. Cependant, dès le début de son séjour, des signes d’irrégularités sont apparus. Le client, censé régler la première partie de sa facture, a sans cesse repoussé l’échéance, évoquant des retards dans des virements internationaux.

Mme Dosso, inquiète du retard dans le paiement, a exprimé son mécontentement à sa fille le mardi 10 septembre 2024, car aucun montant n’a été versé malgré les assurances données par le client. Ce dernier continuait à promettre de s’acquitter de la somme due, mais sa conduite devenait de plus en plus suspecte.

La situation a pris une tournure dramatique, ce mercredi 11 septembre 2024. Le vigile de la résidence a contacté Mme Dosso pour l’informer qu’une odeur insupportable émanait de l’appartement loué par le client. Les voisins, ne pouvant plus tolérer cette puanteur, ont alerté la police. Lorsque les forces de l’ordre ont forcé l’ouverture de la porte de l’appartement, elles ont découvert l’horreur : le corps sans vie d’une jeune femme, en état de décomposition avancée, gisait dans une mare de sang.

Le fameux client n’a pas laissé de traces

Suite à cette macabre découverte, la police criminelle et la police scientifique ont été dépêchées sur les lieux pour effectuer les premières constatations. L’enquête s’annonce complexe pour plusieurs raisons. D’abord, le fameux client n’a pas laissé de traces. Il ne s’est pas enregistré lors de son arrivée et a uniquement communiqué via un numéro de téléphone avec la fille de Mme Dosso. Depuis la veille du drame, le mardi 10 septembre 2024, l’homme est injoignable, renforçant les suspicions autour de sa personne.

Le vigile et la propriétaire de la résidence ont été interrogés par la police pour tenter de clarifier les circonstances de cet assassinat. Cependant, les pistes sont limitées, notamment en raison de l’absence d’identification formelle du client, ce qui complique grandement le travail des enquêteurs. Le numéro de téléphone avec lequel l’individu avait communiqué est actuellement exploité par les autorités dans l’espoir de retrouver des indices.

La victime, quant à elle, n’a pas encore pu être identifiée. Aucune pièce d’identité n’a été retrouvée sur elle, ce qui renforce le mystère autour de son identité. Selon des sources, il pourrait s’agir d’une « géreuse de bizzi », un terme communément utilisé en Côte d’Ivoire pour désigner des travailleuses du sexe. La présence de cette jeune femme dans l’appartement loué par le mystérieux client alimente les hypothèses sur les motifs du meurtre, mais rien n’a encore été confirmé par la police.

La découverte de ce corps a plongé les riverains dans un état de stupeur. Cocody, généralement perçue comme une commune paisible et aisée d’Abidjan, a rarement été le théâtre d’une affaire aussi sordide. Les résidents du quartier se disent préoccupés par ce meurtre et demandent aux autorités de faire toute la lumière sur cette affaire.

Mme Dosso et sa famille sous le choc

Mme Dosso et sa famille, quant à elles, sont sous le choc. La propriétaire, qui venait à peine de lancer son activité de location, se retrouve plongée au cœur d’une affaire criminelle, une situation qu’elle n’aurait jamais imaginée.

Beaucoup de zones d’ombre entourent encore cette tragédie. Quel lien existait-il entre lui et la jeune femme retrouvée morte ? Était-elle une victime de violences ou s’agit-il d’un meurtre prémédité lié à des activités criminelles ?

Les enquêteurs devront également répondre à une autre question cruciale : où se trouve le client ? Sa disparition subite après le meurtre laisse penser qu’il pourrait être directement impliqué dans cet homicide, mais aucune preuve tangible n’a encore été apportée pour confirmer cette hypothèse.

En attendant les résultats de l’enquête, les riverains retiennent leur souffle, espérant que justice sera rendue pour la jeune femme assassinée et que la vérité éclatera. Ce drame rappelle avec force que, même dans les quartiers les plus calmes et les plus sécurisés, des tragédies peuvent se dérouler à l’abri des regards.

Source : L’infodrome