Cohabitation à l’Assemblée : La position du professeur Ngouda Mboup

Dans ce décor, la question de la cohabitation se pose à l’approche des élections législatives (décisives) du 31 juillet 2022, tant l’opposition, mais surtout la majorité, ne sont pas sûrs d’obtenir assez de députés pour faire passer leurs lois et dérouler leurs programmes sur la base d’une majorité stable et concordante. Si la question de la cohabitation se pose, c’est parce qu’elle est devenue une réalité. Les débats actuels sur la question conduisent ainsi à s’interroger sur une telle réalité. De ce point de vue, le surgissement actuel de la question dans le langage des hommes politiques, des observateurs, des journalistes et même des citoyens pose un problème nouveau – et donc plus difficile – qui est celui de savoir si le « bloc présidentiel » de principe peut coexister avec une forme différente d’exercice du pouvoir politique.