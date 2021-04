Cojer/Kaolack : Abdoulaye Diop passe la coordination à Bocar Diallo

Ce dernier, très satisfait des 6 années passées à la tête de la structure des jeunes a montré toute sa satisfaction. « Après 6 ans à la tête de la Cojer départementale de kaolack, j’ai décidé, après concertation avec le bureau sortant, de passer le témoin aux plus jeunes. En effet, à travers une Assemblée générale organisée au cœur de ville de Kaolack de 15 heures à 18 heures. Lors de l’AG, toutes les 14 communes avaient mandaté des délégués à l’occasion .Et sur ce, M.Bocar Diallo a été plébiscité, il devient le nouveau Coordonnateur de la structure. Le bureau sortant dont j’avais l’honneur de diriger Pendant 6 ans a fait son bilan d’activités devant l’assemblée et celui-ci est apprécié par tous les responsables présents à la rencontre », a t-il laissé entendre.

En guise de remerciement et de reconnaissance, les jeunes de Kaolack lui ont décerné un joli tableau où il était avec le Président Macky Sall.

Voici les images de cette rencontre :