Mbacké : Le centre d’enseignement technique et professionnel…un refuge de bandits

Décidément, le Ministre Dame Diop n’aime pas Mbacké. Figurez vous que le chantier du centre d’enseignement technique et professionnel entamé par le Ministre Moussa Sakho du temps du président Abdoulaye Wade reste toujours à l’état chantier.

La continuité du service devrait pousser l’actuel Ministre Dame Diop de poursuivre les travaux. Que non. Tout ce qui se rapproche de Mbacké est détesté par le Ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Une situation qui met mal à l’aise les élèves et les professeurs des centres de formation qui occupent des maisons conventionnées comme école.