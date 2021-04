Centre de formation professionnel : L’élan de solidarité Sénégalo-Suisse magnifié à Bargny

Le Centre professionnel de Bargny a abrité le lundi 5 Avril 2021, la sobre cérémonie de remise de la clé d’une grande salle de formation professionnelle, en présence de Madame Seck, Stéphanie Kissner. En effet, l’abri-provisoire est transformé en dur. A la place, une véritable salle de classe professionnelle, polyvalente est construite par l’association Diapalanté basée à Genève et Helping-Hands de Bargny avec le soutien de la Fondation Jerry Crosson. Et aussi des table-bancs livrés par celles-ci.

Les deux associations dirigées par Dr Momar Seck, plasticien, sculpteur, par ailleurs, Professeur d’éducation artistique, Chef du département des arts et design à l’Ecole internationale de Genève et Libasse Ngom se sont illustrées dans la construction et la réhabilitation des salles de classe, des salles informatiques dans certaines localités du Sénégal. Elles ont ainsi contribué à faire disparaître les abri-provisoires au Sénégal.

Remettant les clefs à Madame Mbenda Ndour Thiaw, directrice du Centre de formation professionnelle de Bargny, Dr Momar Seck dira : « Dans notre démarche de solidarité avec les établissements scolaires et professionnels, nous demandons toujours ce que nous pouvons faire ensemble et nous accompagnons. Nous nous réjouissons de la collaboration de la direction du Centre et de l’implication des apprenants dans la construction de cette grande classe polyvalente. Et aussi, M. Libasse Ngom, président de Diapalante de Bargny pour son efficacité, sa diligence malgré sa santé fragile et aussi à M. Jerry Crosson pour son soutien permanent. Et en hommage à Tim Crosson, fils de Jerry qui était toujours engagé dans les voyages solidaires Genève -Dakar. Nous allons continuer l’accompagnement au Centre car l’éducation et la formation professionnelle sont très importantes pour notre pays ».

Pour sa part, Mme Mbenda Ndour Thiaw, Directrice du Centre se réjouit de la réalisation de la salle d’apprentissage professionnel par les deux associations qui ont tenu leur promesse. Elle affirme : « avec la nouvelle salle, les apprenants sont désormais épargnés de poussière, de chaleurs et pourront apprendre dans de bonnes conditions. Au nom du personnel et des élèves du Centre, grand merci au Dr Momar Seck, à Libasse et à vos équipes ».

Libasse Ngom s’est félicité de l’engagement de la directrice du Centre et de son professionnalisme qui donne de la respectabilité au Centre professionnel de Bargny.

Pour rappel, le Centre de formation professionnelle de Bargny est créé en 1978. Avec 48 classes pédagogiques et 16 classe physiques, 485 élèves fréquentent le Centre composé de 8 filières. De la menuiserie-bois en passant l’électricité, la mécanique-auto, l’habillement, la restauration, l’agri-élevage, l’économie familiale entre autres disciplines sont enseignées dans ce Centre.