Com’ gouvernementale…les ministres de Sonko ne parlent pas le même langage

Les dernières décisions prises par le gouvernement ne font pas l’unanimité. Le régime en place a trouvé des moyens pour tenter de lutter contre le chômage des jeunes. Si au sein du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) certains applaudissent déjà. Ce n’est pas le cas chez les ministres de Ousmane Sonko. La ruée vers l’Espagne et le Qatar n’est pas bien perçue dans l’entourage du premier ministre. Ce qui en dit long sur la communication gouvernementale au Sénégal

Les images de jeunes devant les tribunaux et les Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) espérant rallier l’Espagne dans le cadre de la migration circulaire sont largement commentées au Sénégal. Si certains voient cette décision des nouvelles autorités d’un bon œil, d’autres ont un avis contraire. Ils estiment que le gouvernement est en train de prendre des décisions qui sont loin du souverainisme tant vanté par l’actuel parti au pouvoir, le Pastef.

Parmi les personnes qui sont contre cette manière de faire figure un ministre de la République. Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, s’est dit attristé par l’affluence massive de jeunes vers les Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi (BAOS), dans l’espoir de bénéficier de la migration circulaire vers l’Espagne. Il a lancé un appel à la responsabilité collective face à cette situation préoccupante. « Vous avez vu avec quelle tristesse la jeunesse s’est précipitée derrière les murs des BAOS. Cela nous interpelle tous. Je ne suis pas là pour pointer du doigt ce que l’État ou le secteur privé doit faire, mais ces images nous désolent et nous interrogent tous », a réagi Mabouba Diagne.

Le ministre s’exprimait ce mardi lors d’une rencontre avec l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), axée sur l’application du code des marchés publics pour les acquisitions d’intrants, de services et d’infrastructures agricoles. « C’est à nous de construire ce pays. Trop de paroles ne feront pas bouger la balance. Nous devons nous mettre au travail », a-t-il ajouté avec fermeté. Un discours qui doit l’interpeller. Et aussi interpellé ses pairs. Si ils sont portés au pouvoir, c’est pour éviter ce genre de situation. Malheureusement, depuis neuf (9) mois, les ministres de Sonko sont plus dans la communication que les actes.

La déclaration de Mabouba Diagne critique vertement le projet porté par un autre ministre. Depuis quelques jours, Abass Fall est en train de tout faire pour démontrer que bien fondé de ces opportunités d’emploi. « Il y a près de 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l’emploi…Nous ne pouvons pas les laisser, avec leurs licences, BTS ou masters, prendre les pirogues et mourir en mer », a déclaré le ministre du Travail de passage à la RSI.

Pour Abass Fall, cette initiative «est une bonne opportunité qu’il faut saisir. Nous venons d’arriver au pouvoir, et notre programme de développement économique et social est en train de prendre forme», a-t-il fait savoir. Car selon ce membre du parti de Ousmane Sonko, «cet accord symbolise l’engagement du gouvernement à élargir les perspectives des jeunes Sénégalais tout en valorisant la migration professionnelle comme un levier de développement». Tout le contraire de son camarade ministre.

Ces contradictions sur la place publique posent un sérieux problème dans la communication gouvernementale. «Après les grosses fautes dans les communiqué, l’épisode du ministre des affaires étrangères qui dément son collègue de la santé, un communiqué de la Présidence qui parle de naissance….voilà un ministre de la République qui critique vertement un projet porté par son propre collègue. Que se passe-t-il ?», s’interroge un internaute. Ce qui en dit long sur les personnes qui occupent aujourd’hui les postes des responsabilités au Sénégal

Quoiqu’il en soit, cette idée d’envoyer des jeunes en Espagne et au Qatar n’enchante pas tous les sénégalais. L’heure est venue pour Ousmane Sonko et son gouvernement de trouver les bonnes formules pour répondre au problème de l’emploi au Sénégal. Tout en faisant en sorte de ne pas pousser les jeunes à l’émigration sous toutes ses formes.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn