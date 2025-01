Les SOLUTIONS «miracles» de Pastef introuvables face au désarroi des jeunes

Beaucoup d’espoir sont placés en Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, respectivement président de la République et premier ministre du Sénégal. C’est la raison principale pour laquelle les sénégalais ont porté le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) au pouvoir. Mais depuis neuf (9) mois, les choses ne semblent pas s’améliorer pour les jeunes. Le désarroi se lit sur le visage de ces porteurs du «PROJET».

Candidat à l’élection présidentielle de 2019, Ousmane Sonko avait publié un livre intitulé « SOLUTIONS », en 2018. Ce livre «miracle», comme son nom l’indique, devait être une solution aux nombreux problèmes auxquels fait face le Sénégal. Dans l’ouvrage, le leader du parti Pastef « démontre à travers les lignes et les chapitres de ce livre que le problème c’est le « système » et il appelle les Sénégalais à une rupture urgente ». En moins de 5 ans, les jeunes du Sénégal ont fait de Sonko, une idole tant le politicien séduisait par des mots nouveaux d’une rare violence. On le disait violent et radical mais les jeunes renvoyaient la violence aux autorités en place et voyaient en lui l’espoir.

Dans son livre, « OUSMANE SONKO, Le génie politique », Birama Diop définit ainsi le leader politique : « Ousmane Sonko apparait comme un génie politique. En vrai savant de la politique, il a su faire preuve de ruse, d’habileté politique pour avoir acquis en si peu de temps une notoriété politique incroyable. Pour créer le consentement nécessaire autour de sa personne, il recourt à des dramatisations sociales, à l’imaginaire et à l’instrumentation des croyances et représentations collectives. Ainsi, dans la science politique, Ousmane Sonko apparaît comme un cas d’école pour saisir et comprendre le phénomène politique dans toute sa dimension sociologique. »

Le 25 mars, les jeunes ont concrétisé cette confiance qu’ils placent en Ousmane Sonko. C’est ainsi qu’ils ont voté massivement pour le candidat qu’il a choisi, en l’occurrence Bassirou Diomaye Faye. Mais depuis cette nouvelle alternance, les solutions vendues dans ce livre semblent s’être envolées. Cette jeunesse est toujours face à tous ses problèmes sous les anciens régimes. Le chômage est toujours là au point que les jeunes continuent de prendre les pirogues. Neuf (9) longs mois après, le miracle tant attendu ne s’est toujours pas produit.

Les prix continuent de prendre l’ascenseur alors que le Sénégal est devenu un pays pétrolier et gazier. Pastef se glorifie de cette richesse. Mais elle n’a pa encore d’impact sur la population. Chez les porteurs du «PROJET», on commence déjà à décourager. Et à se poser des questions sur le choix qu’ils ont fait. Pour ne pas attiser cette colère, le gouvernement de Pastef est en train de trouver des solutions alternatives face au chômage des jeunes. Malheureusement, ces solutions créent beaucoup plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.

Le gouvernement est en train de «déporter les jeunes», comme disent certains détracteurs du régime, vers l’Espagne ou le Qatar. L’État du Sénégal a lancé un appel à candidatures pour le recrutement de 250 ouvriers agricoles. C’est ainsi que des milliers de jeunes se sont rués vers les tribunaux et bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS). Cette affluence est le résultat des accords de migration circulaire signés entre les gouvernements sénégalais, espagnol et qatarien. Ces accords offrent aux jeunes Sénégalais une porte d’entrée vers des opportunités d’emploi à l’étranger.

Mais les images qui font le tour de la toile démontrent l’échec des politiques de développement de tous les régimes. L’État «pastéfien» ne fait pas encore mieux que ses prédécesseurs. Sinon tous les jeunes ne feraient pas autant d’efforts pour espérer trouver du travail hors de leur pays. Pendant ce temps, des ministres arrivés au pouvoir grâce au «don de soi pour la patrie» continuent d’avoir un train de vie extravagant. Ce qui se passe actuellement est loin de la rupture et du «PROJET» de souverainisme de Pastef !

Il est temps pour le Pastef de feuilleter le livre «SOLUTIONS» de Ousmane Sonko pour se mettre au travail. Un mandat ça file vite. Et les sénégalais ne sont pas connus pour être un peuple patient. Beaucoup de sacrifices ont été faits pour porter ce parti au pouvoir. La seule attendue par les sénégalais c’est une solution face à leur situation.

