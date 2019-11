Commande publique : Dakar, capitale de l’Afrique en 2019

Les institutions de régulation et de contrôle de la commande publique d’Afrique ont mis en place un cadre de dialogue et une plate-forme d’apprentissage sur les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé avec la création, en 2018, d’une organisation dénommée « Réseau africain de la Commande publique (RACOP) ».

Dakar, la capitale du Sénégal, a été choisie pour abriter du 14 au 17 novembre 2019, au King Fahd Palace Hotel, la première Assemblée générale du Réseau, à travers un forum de haut niveau des régulateurs, des décideurs publics, des experts et praticiens, et des partenaires techniques et financiers de l’Afrique.

En partenariat avec la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, l’Autorité de Régulation des Marchés publics du Sénégal (ARMP) organise cette rencontre en présence des délégués d’une cinquantaine de pays africains qui ont confirmé leur participation.

Le thème porte sur les « Approches novatrices en matière de commandes publiques ».