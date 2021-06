Comment les ISEP ont séduit…Macky Sall

L’ institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Thiès contient un amphithéâtre d’une capacité de 500 étudiants. Elle abrite ainsi une ferme agricole et un centre d’application pour les métiers agricoles, un laboratoire d’analyses et de mesures, un atelier ferroviaire et une grande salle de médiathèque, une bibliothèque . À cela s’ajoute un bloc administratif, un hôtel d’application, un complexe sportif avec piscine, une salle pour les arts martiaux avec des vestiaires, des terrains de basket-ball, de handball et de football, et d’une infirmerie.

C’est pourquoi le président de la République Macky Sall s’est dit ’’séduit’’ par le modèle des instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP).

Il a ainsi annoncé le maillage du pays, pour arriver à un ISEP par région. Il estime que cette politique permettra aux pensionnaires de ces instituts de ne pas s’éloigner de leur domicile.

L’ISEP de Thiès propose dans huit domaines 28 filières de formation, allant de l’agriculture à l’hôtellerie, en passant par la restauration, l’électricité, la communication. Il accueille quelque 2.500 apprenants, lesquels seront opérationnels au bout de deux ans de formation.