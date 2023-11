Commercialisation de l’arachide : Le Premier ministre fixe le cap

Ce vendredi 24 novembre, la primature a été le théâtre du conseil interministériel dédié à la campagne de commercialisation arachidière au Sénégal pour la campagne 2023-2024. La rencontre s’est déroulée sous la présidence du Premier Ministre Amadou Ba, accompagné de ministres, tels que Samba Ndiobène Ka de l’Agriculture et Doudou Ka de l’Économie, ainsi que divers acteurs du secteur arachidier sénégalais.

Dans son allocution, le Premier Ministre est revenu sur le rôle du gouvernement dans l’exploitation efficiente et durable de cette ressource. Il a déclaré, faisant écho aux orientations du Président Macky Sall : « Notre responsabilité en tant que Gouvernement est de veiller à ce que cette ressource, si précieuse pour notre nation, soit exploitée et commercialisée de manière efficiente, équitable et durable ». Le chef du gouvernement a également insisté sur l’importance de cette réunion pour évaluer les défis et définir des orientations stratégiques, appelant à une collaboration étroite entre les acteurs.

La valorisation de la production arachidière a aussi été saluée par le premier ministre. Il a encouragé l’innovation et la recherche de débouchés nationaux et internationaux, selon Seneweb. « Nous devons nous attarder sur la question de la valorisation de notre production arachidière, en encourageant l’innovation, la transformation locale et la recherche de nouveaux débouchés nationaux et internationaux », a-t-il déclaré.

La campagne agricole 2023/2024 s’annonce bonne avec une production estimée à plus de 1,7 million de tonnes soit une légère hausse de 0,1 tonne par rapport à l’année dernière (1,6 millions de tonnes). Des perspectives qui, selon Amadou Ba, relèvent l’importance d’une planification anticipée. Le Premier Ministre a rappelé les performances croissantes du secteur arachidier sous l’attention particulière du Président de la République, entraînant une augmentation significative de la production entre 2011 et 2022.

« Pour la campagne 2023/2024, le Gouvernement a alloué un budget de 100 milliards de francs, dont 28 milliards pour la subvention des semences d’arachide, contre 14 milliards lors de la campagne précédente », a annoncé le chef du gouvernement. Il a également noté une augmentation de 28 % de la quantité d’engrais pour la culture de l’arachide en 2023 par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Après une réunion à huis clos avec les acteurs, le conseil interministériel a formulé plusieurs recommandations, dont l’établissement d’un prix plancher de 280 FCFA par kilogramme, la proposition du 30 novembre 2023 comme date de début de la campagne de commercialisation, et des mesures pour assurer le bon déroulement de la collecte, le respect des normes d’exportation, et la surveillance des frontières.

Les ministres (des finances et de l’agriculture) ont également été chargés de prendre des mesures pour le paiement rapide des opérateurs, la remise des lettres de constitution de stock, et la supervision efficace de la période d’exportation. La SONACOS a également été appelée à prendre les dispositions nécessaires pour garantir l’approvisionnement et la bonne marche de la collecte.