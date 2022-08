Commissaire Keita : « Guy Marius Sagna a reçu de l’argent des… »

Guy Marius Sagna a reçu de l’argent des agents licenciés d’Expresso pour se prêter à défendre leur cause. C’est une histoire vraie parceque vérifiable auprès de ceux qui l’ont solliciter et auprès de Guy lui-même. Puisque c’est lui qui a demandé à être rémunéré sous prétexte que des actions comme celle pour laquelle il a été sollicité, lui font courir le risque d’être poursuivi en justice. Selon lui c’est pourquoi il a réclamé à ceux qui lui ont demandé d’intervenir dans cette affaire, de mettre la main à la poche afin de lui permettre de payer ses avocats.

Voila pourquoi le titre de ce poste est Guy Marius, sauveur ou arnaqueur.

Le sieur Guy a le droit de se faire payer pour un service auquel il se prête, pour un travail qu’il fait. Mais il n’a pas le droit de nous faire croire qu’à chaque qu’il s’est affiché avec des personnes qui revendiquent, il l’a fait juste pour les aider à se faire entendre. Gratuitement, parcequ’il a voué son existence à combattre les injustices, à porter la voix des sans voix. Il n’en a pas du tout le droit. Et pourtant c’est ce qu’il a toujours fait, si on s’en tient à son motif. C’est ce qu’il a toujours fait en s’affichant sous le manteau sauveur, prêt à sacrifier sa liberté et sa vie pour défendre le peuple.

Celui qui peut sans ciller se livrer à des pratiques de ce genre, montre qu’il n’a aucun respect pour ses concitoyens. Pour ceux dont il a toujours prétendu défendre les causes et pour tous les autres qu’il trompe ainsi. Et c’est malheureux quand ce sont des individus de ce genre qui traînent dans le pays et en se prêtant tous les beaux rôles du monde, accuser et dire du mal de tous ceux qui ne sont pas du même côté qu’eux. Parce qu’en vérité, ils ne sont que des politiciens affairistes. Et c’est honteux. Mais quand on est juste un opportuniste et un grand manipulateur devant l’éternel, on ne surprend personne en se révélant comme étant capable de tels actes.

On ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. C’est ce qu’ils apprendront bientôt. Eux tous qui comme Guy Marius ont choisi de faire de la manipulation et de l’insolence leur mode action.

C’est tout de suite et maintenir que ça doit s’arrêter. Et nous ferons tout pour qu’il en soit ainsi.

Vive le Sénégal.

Cheikhna Cheikh Sadibou Keita