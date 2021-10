Commune Sicap Liberté : Bougane Guèye Dani lance la candidature de Tamsir Sokhna

Tête de liste de la coalition And Défaraat Sicap Liberté lors des élections locales de 2014 où il avait totalisé 14,57% des suffrages exprimés, Tamsir Sokhna repart à l’assaut pour la conquête de la commune de Sicap Liberté. Il réaffirme son ambition le prochain maire de Sicap Liberté à l’issue des consultations pour les Locales de 2022. Cette fois, c’est sous la bannière de Gueum sa Bop que Tamsir Sokhna compte conquérir la commune de Sicap Liberté. C’est le Président d Gueum sa Bop Bougane Guèye Dani lui-même au cours d’une cérémonie organisée à Sicap Liberté qui a procédé officiellement à la désignation de Tamsir Sokhna comme candidat de son mouvement dans cette commune.

Fort des résultats qu’il avait obtenus aux Locales de 2014, Tamsir Sokhna est convaincu de sa victoire en janvier 2022. Il dit ne pas en douter, d’autant qu’il soutient bénéficier de la confiance et de l’estime des populations de Liberté. Le Président du mouvement Gueum sa Bop Bougane Guèye Dani pense lui-aussi avoir fait le bon choix en investissant Tamsir Sokhna comme tête de liste à la Sicap Liberté. Il l’a invité à s’approprier du concept « Smart city » pour battre campagne.

La bataille pour la conquête de la commune de Sicap Liberté est ainsi lancée. Tamsir Sokhna pourra compter sur un atout de taille, la division qui règne dans le camp de la mouvance présidence, notamment au sein de l’Alliance pour la République (APR). En 2014, l’APR avait perdu à Liberté, à cause des rivalités qui existent entre certains de ses responsables. L’ancien directeur général du Patrimoine bâti de l’Etat, Aliou Mara avait été contesté par des camarades de son parti qui lui reprochaient d’œuvrer à la division dans leurs rangs. Quant à l’ancienne ministre Anta Sarr Diacko, elle était accusée d’être coupée des populations et des militants de son parti. C’est dans la dispersion et la division que l’APR avait battu campagne en 2014. Et elle ne semble pas en avoir tiré la leçon pour 2022.

Le candidat investi de Gueum sa Bop Tamsir Sokhna va être le principal bénéficiaire de la rivalité entre responsables de l’APR à la Sicap Liberté.

Thiémokho BORE