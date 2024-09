Communiqué de la présidence : Me Diaraf Sow rectifie Ousseynou Ly

La Présidence de la République du Sénégal a publié un communiqué suite au rejet par l’Assemblée nationale du projet de loi N°11/2024, qui visait à supprimer le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Un communiqué qui a fait réagir Me Diaraf SOW. Le Juriste diplômé en Gouvernance internationale maître en Administration Publique et Doctorant en Sciences Politiques à l’université Cheikh Anta Diop a tenu à rectifier le porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly.

«Attention, cette façon de communiquer pastef peut le faire mais jamais la présidence de la république», a réagi Me Diaraf Sow dans une publication faite sur sa page Facebook parcourue par Xibaaru. Selon le juriste, «il est intolérable pour un communiqué officiel de la Présidence de la République de considérer une décision du parlement comme « une décision de la majorité».

«La Présidence de la République aussi est tenue de respecter les Institutions de la République, à fortiori la Constitution du Sénégal qui consacre et considère les député comme les représentants du peuple revêtu du pouvoir d’exercer la souveraineté nationale à côté du référendum», précise Me Sow.

Dans le cas d’espèce, Diaraf Sow estime que «Ousseynou Ly peut utiliser la communication de son parti PASTEF mais JAMAIS la présidence de la République pour un tel type de communication pour discréditer la deuxième de la République». Ainsi, il invite le porte-parole de la présidence à «supprimer ça rapidement et très vite. La République a des principes sacro saint or nous sommes dans une République».