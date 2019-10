Communiqué du « Club Sénégal Emergent » sur…

COMMUNIQUE DU CLUB SENEGAL EMERGENT (CSE)

Les membres du Club Sénégal Emergent (CSE) réunis en Assemblée Générale de rentrée ce Lundi 30 Septembre 2019 au siège, Résidence Maty, sis Keur Gorgui, se sont prononcés sur l’actualité nationale.

Le Club salue et magnifie la décision du Président de la République, Monsieur Macky SALL de mettre en œuvre le projet d’écriture de l’Histoire Générale du Sénégal qui permettra d’avoir un consensus officiel sur notre passé commun. Cet outil permettra aux jeunes générations et aux chercheurs de bénéficier de solides bases et références pour mieux appréhender l’histoire de notre pays.

Aussi, les membres du Club encouragent le Comité de pilotage coordonné par le Professeur Iba Der THIAM pour le travail déjà accompli permettant une réappropriation de l’histoire du Sénégal à travers les volumes disponibles. L’intérêt suscité par la parution des cinq premiers tomes traduit l’attachement des Sénégalais à leur passé.

Concernant la polémique uscitée, le Club recommande à tous les protagonistes de faire preuve de retenue et de modération pour éviter des conflits et fractures inutiles. En effet, l’histoire comme discipline n’est pas une science exacte, elle est souvent sujette à des controverses et passions.

Par conséquent, les membres du comité de pilotage sont invités à faire preuve d’esprit d’ouverture, de rigueur et de prudence dans le traitement de certains faits historiques, et l’Etat du Sénégal à appuyer davantage le comité de pilotage pour l’achèvement de sa mission dans les meilleures conditions.

Au titre de l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (I.C.P.E.), le Club félicite le gouvernement du Sénégal pour l’accord de principe obtenu avec la mission du FMI qui a séjourné au Sénégal du 12 au 23 septembre 2019.

Cet instrument introduit par le FMI en 2017, a permis l’important accord prévu sur 3 ans pour accompagner le Sénégal dans le cadre d’un programme sans décaissement dont les objectifs sont :

une croissance soutenue et inclusive tirée principalement par le secteur privé ;

une stabilité macroéconomique qui maintienne la viabilité des finances publiques ;

une gestion prudente de la dette.

Toujours dans ce cadre et en dépit de difficultés conjoncturelles, le Club Sénégal Emergent (CSE) se réjouit des bonnes perspectives de démarrage de la deuxième phase du PSE (2019-2023) avec une croissance de l’économie sénégalaise attestée par la mission du FMI de 6% en 2019 et 7% en 2020-2021.

Par ailleurs, les membres du Club ont rendu un vibrant hommage à nos illustres disparus notamment:

Monsieur Ousmane Tanor DIENG, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT),

Monsieur Amath DANSOKHO, ministre d’Etat et ancien Secrétaire Général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT),

Monsieur Ameth Amar, fondateur du groupe agro-industriel de la Nouvelle minoterie africaine (NMA),

Monsieur Jacques DIOUF, ancien Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO),

Monsieur Gabriel FAL, fondateur de CGF Bourse,

El Hadj Samba Diabaré SAMB, artiste et généalogiste.

Ces éminentes personnalités ont grandement marqué l’histoire de notre pays par leur compétence, leur talent et leur engagement au service de la nation constituant ainsi une grande source d’inspiration pour les jeunes générations.

En outre, les membres du Club Sénégal Emergent saluent le climat de décrispation noté sur le champ politique avec les retrouvailles entre les Présidents Macky SALL et Abdoulaye WADE lors de l’inauguration de la Grande mosquée Massalikoul Jinaan, le vendredi 27 septembre 2019, et la grâce présidentielle accordée à Monsieur Khalifa SALL.

Le Club Sénégal Emergent rend un hommage déférent et appuyé au Khalife General des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour le rôle déterminant joué dans l’apaisement du climat socio-politique.

Dans le même ordre d’idées, le Club Sénégal Emergent se félicite de l’esprit d’ouverture du Président Macky SALL et invite tous les acteurs politiques à faire preuve de courage, de patriotisme et de dépassement en participant résolument au Dialogue national qui permet de franchir d’autres paliers dans le sens de la consolidation d’un consensus national fort.

Fait à Dakar, le 30 Septembre 2019

Pour le Club Sénégal Emergent

Le Président.