Complot contre Sonko : Abdoulaye Baldé démonte ces accusations et annonce une plainte

C’est avec beaucoup peine et d’amertume que j’ai écouté cet enregistrement audio paru dans les réseaux sociaux et m’impliquant de façon mensongère dans un supposé complot visant à faire des propositions indécentes à une dame, dans le but d’amener celle-ci à accuser Ousmane Sonko de viol.

Tout de même, je tiens à préciser à l’opinion nationale et internationale, que je ne suis ni de près ni de loin mêlé à de tels comportements. Je ne suis pas de cette catégorie d’hommes politiques qui usent de tous les moyens, mêmes les plus immoraux, pour atteindre un objectif.

Tout compte fait, j’ai déjà saisi mes avocats qui vont dans les heures à venir, déposer une plainte à la Brigade de la Cyber criminalité dans le but d’identifier et de sanctionner les auteurs de ces accusations mensongères.

Mon combat politique est et restera toujours axé sur la confrontation des idées et la proposition de la meilleure offre possible pour l’émergence et le développement du Sénégal et de l’Afrique dans la paix et la concorde.