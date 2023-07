Comptes fictifs en son nom…Amadou Ba réagit

La bataille de la succession est désormais lancée au sein de la majorité présidentielle. Et ce, sur fond de manipulations impliquant de hauts responsables, potentiels candidats.

En effet des comptes fictifs sont attribués à Amadou Ba pour lui porter des intentions de poser sa candidature à la candidature de Benno Bokk Yaakaar (Bby) pour la prochaine présidentielle. Ce qui est totalement faux.

« Chère communauté, dans le contexte préélectoral, des individus malveillants ont créé des comptes fictifs se faisant passer pour Amadou Ba, dans le but de semer la suspicion et de suggérer sa participation à la course électorale et présidentielle », a-t-il notamment fait constater.

Amadou Ba de préciser : « seules les informations partagées sur les pages officielles et certifiées suivantes doivent être prises en compte ».

Pour être plus précis, Amadou Ba a publié un code QR à scanner pour permettre aux sénégalais d’accéder à ses comptes officiels.