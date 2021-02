Conacoc : Serigne Amadou Cissé Ndieguène nommé coordonnateur général

À la suite du rappel à Dieu (SWT) du très regretté président de la CONACOC , MOURCHID AHMED IYANE THIAM ( Que l’Eden soit sa demeure éternelle), le 29 janvier 2021 , les principaux membres fondateurs , pionniers et actifs des instances régulières de la CONACOC ainsi que les dignes représentants des grands foyers religieux du Sénégal , se sont consultés , sous la direction de Serigne Amadou Cisse’ NDIEGUENE , premier vice-président et conformément aux statuts et règlement intérieur en vigueur qui régissent l’organisation .

Dans l’impossibilité d’une Assemblée générale à cause de la pandémie COVID 19 et du décès trop récent de leur Président , ils ont érigé ces consultations en Assemblée extraordinaire pour la continuité des activités et la gestion de l’Organisation.

La liste des membres présents est jointe à la présente Déclaration.

L’assemblée a tenu à préciser d’abord, que la Conacoc n’est pas en crise. Elle fonctionne correctement, la disparition brutale de son président ayant simplement perturbé le cours des choses.

Aussi, à l’unanimité, dans une reconnaissance affichée ,a-t-elle salué le message de condoléances et de soutien de l’IMAM RATIB DE LA GRANDE MOSQUÉE DE DAKAR ELHADJI PAPA MOUSSA SAMB (que ses jours perdurent dans le jour),qui a dépêché deux plénipotentiaires : IMAM ABDOULAYE DIENE et BAFA DIOP.

Les dispositions suivantes ont été adoptées :

1- Le Premier vice-président SERIGNE AMADOU CISSÉ NDIEGUENE devient le PRÉSIDENT COORDONNATEUR GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE et les autres membres conservent leurs postes respectifs , à l’exception des démissionnaires d’il ya vingt ans et ceux qui se sont auto-exclus par leurs déclarations et leurs comportements fractionnistes. Les postes vacants seront meublés

Un Comité technique de membres présents à la réunion , est créé pour accompagner le nouveau Président ,Coordonnateur intérimaire , assisté de Serigne Bou Mouhamed KOUNTA pour la préparation de la prochaine assemblée générale et la communication avec la presse et les médias. Ce sont :

– Serigne Mouhamadou SECK, Thiènaba

– Chérif Moussa Guèye LAAYE , Yoff Layenne

-Serigne Bou Mouhamed KOUNTA, Ndiassane

⁃ Serigne Daouda SAKHO,Touba

⁃ Serigne Mouhamedou Al Amine NDIEGUENE,Thiès

⁃ Thierno Alpha BA , Wouromahdiyou

-Imam Abdoul Aziz DIENG , Tivaouane

Imam Abdoulaye DIENE ,Grande Mosquée Dakar

-Imam Mansour SAMB IbadourRahmane

-Serigne Moustapha Iyane THIAM , Dakar -Imam AbobakrineFAYE, IbadourRahmane

-M. Makane TALL,Trésorier Général

-Serigne Adama SENE,Makacoulibantang

Conséquemment, la liste des membres d’un Bureau réajusté ci-jointe à la présente Déclaration est soumise à l’adoption et à la validation de l’Assemblée générale extraordinaire érigée par les consultations pour permettre aux administrateurs de commencer dès à présent le travail confié.

2- Le siège de la Commission sis à la Sicap Liberté 02 no 1688, n’est pas déplacé. Il reste à son lieu habituel comme décidé par l’assemblée générale constitutive .

Les numéros de téléphones, adresses et autres restent inchangés. Des rencontres ou réunions pouvant être tenues ailleurs, comme d’habitude.

3- L’assemblée a donné mandat au Président Coordonnateur Général d’effectuer ,après étude avec son équipe, les réglages adéquats quant aux éventuelles modifications et orientations à apporter dans les différents textes qui régissent la Commission depuis 1996. Elle examinera et validera ultérieurement les résultats retenus.

4- Les administrateurs de la Conacoc reçoivent mandat de continuer à rencontrer les personnalités, autorités religieuses , étatiques , administratives , politiques, coutumières, qui ont toujours accompagné l’organisation.

Ils s’interdiront toute polémique dans la poursuite des activités .

Tous restent dans cette Commission par devoir islamique , par respect des guides qu’ils représentent, par leurs propres engagements respectifs et enfin par leur grande amitié avec leur défunt président.

5-L’Assemblée rappelle finalement que la Conacoc a toujours respecté , autant que faire se peut , les canons de l’Islam, le Coran et la Sounna, tradition prophétique mouhammadienne, dans la compétence, la persuasion, le consensus, le calme et la sérénité , sans exclure de recourir , au besoin, aux connaissances modernes et autres lumières possibles.

Elle s’est assigné comme sacerdoce la paix dans ce pays, l’unité sincère des musulmans au nom de cette belle religion qu’est l’Islam que nous avons choisi de servir.

Elle a enfin renouvelé ses chaleureuses condoléances et prières à la famille du président défunt, aux Autorités Religieuses et au Chef de l’Etat .

L’Assemblée a enfin arrêté qu’en attendant une forte accalmie de la pandémie Covid 19, les relations et réunions seront entretenues par des consultations ou par des groupes de travail très restreints.

Que Le Tout Puissant continue de bien guider nos pas et protéger la CONACOC, le Sénégal et la UMMA !

Fait à Dakar, le 25 février 2021

POUR L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

LE PRÉSIDENT COORDONNATEUR

GENERAL INTÉRIMAIRE