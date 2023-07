Concours général : Les gagnants connus

Le chef de l’État, Macky Sall, préside actuellement la traditionnelle cérémonie de remise des distinctions du Concours général. Celle-ci aura lieu ce lundi 31 juillet à l’Université Ahmadou Makhtar Mbow de Diamniadio. Selon Le Soleil, cette année, sur la quinzaine de disciplines dont l’analyse de fabrication mécanique, électronique et électrotechnique, le Lycée Limamoulaye a remporté 14 prix dont 7 accessits.

Le journal ajoute que le Lycée d’excellence de Diourbel est aussi sorti du lot en raflant tous les prix en Histoire, sauf le premier prix qui n’a pas été décerné, et en Géographie. En Mathématiques, ce lycée a glané le 3e prix et 2 accessits. C’est d’ailleurs, Cheikh Thioub du même lycée, classé 2e en Histoire et 3e en Mathématiques, qui a obtenu le plus de prix dans les classes de Terminale.

Dans les classes de Première, le Lycée Mariama Bâ de Gorée est arrivé en tête avec 2 de ses pensionnaires, Ndeye Fatoumata Bintou Faye et Safiétou Koné se sont illustrées. La première a raflé 3 distinctions dont le 3e prix de Mathématiques, le 3e prix version grecque et le 2e accessit version latine. La seconde s’est adjugée le 2e prix en Anglais et le 3e prix en Citoyenneté et Droits de l’homme.

Ahmadou Bachir Touré, élève du Prytanée militaire de Saint-Louis a remporté, quant à lui, 2 distinctions à savoir le 1er prix en Citoyenneté et Droits de l’homme et le 1er accessit en Sciences physiques.

Ils seront tous récompensés en présence devant leurs parents, ce matin.