Condamnation de Sonko : Pastef se radicalise

Le bureau politique de Pastef estime que la Cour d’Appel de Dakar a rendu lundi une décision inique dictée par Macky Sall qui rêve d’exclure le président Ousmane Sonko de la course à l’élection présidentielle de 2024. Dans un communiqué, l’instance indique que cette décision précipitée et disproportionnée, au regard de la vacuité des faits, démontre une fois de plus la persécution et l’acharnement judiciaires contre le leader de Pastef, dont les droits à la défense et le droit à un procès équitable sont constamment bafoués et violés.

Seulement, le bureau politique n’est pas surpris, dit-il, par ce verdict concocté au palais de la République, mais elle ne change rien quant à la décision unanime du parti de présenter la candidature du Président Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2024. Par conséquent, Pastef-Les Patriotes rejette fermement cette décision absurde et rappelle que rien au monde, si ce n’est la Volonté divine, ne pourra empêcher Sonko d’être candidat à l’élection présidentielle de 2004.

A l’instar de Sonko, le bureau politique adopte une désobéissance civile face à des juges partiaux et dépendants, et confirme d’ores et déjà qu’il ne sera pas question d’accepter l’arbitraire. Ainsi Pastef-Les Patriotes invite Macky Sall à assumer tout ce qui découlera de la farce judiciaire qu’il a commanditée. Le parti appelle toutes ses structures, au Sénégal et dans la diaspora, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la défense du projet avec détermination, discipline et organisation. Le parti va décliner son plan de résistance face à l’oppression de Macky Sall.