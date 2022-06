Conflit en Ukraine : Macky appelle Poutine à une plus grande prise de conscience

Le président de l’Union africaine, Macky Sall, a demandé ce vendredi à Vladimir Poutine de « prendre conscience » que l’Afrique était victime de son conflit en Ukraine, du fait du danger d’une crise alimentaire mondiale. « Je suis venu vous voir pour vous demander de prendre conscience que nos pays (…) sont des victimes de cette crise au plan économique », a-t-il déclaré à Sotchi (sud de la Russie) au début de leur rencontre.

Sachant que l’Afrique est très dépendante du blé, des engrais et de l’urée ukrainien et russe, le Président de l’UA cherche à peser de tout son poids pour éviter aux économies africaines, surtout l’agriculture, une situation irréversible lourde de conséquences. Acheter des fertilisants russes est devenu presque impossible avec les sanctions qui frappent le secteur financier russe et qui ne permettent plus d’accéder aux fertilisants russes.

Le président sénégalais a également relevé que les tensions alimentaires provoquées par le conflit ont été aggravées par les sanctions occidentales qui affectent la chaîne logistique, commerciale et financière de la Russie. Il a donc appelé à ce que le secteur alimentaire soit « hors des sanctions » imposées par les Occidentaux en représailles de l’offensive militaire russe. « Les sanctions contre la Russie ont entrainé plus de gravité, nous n’avons plus accès aux céréales venant de Russie, mais surtout aux engrais », a-t-il affirmé, jugeant que cela crée « de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent ».