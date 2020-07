Contre la Covid 19 à KOLDA : Le PADAER appuie les producteurs en intrants agricoles

L’après Covid-19 doit être une période de grande abondance agricole. C’est dans cette volonté que le PADAER (Programme d’Appui au Développement Agricole et à l’entrepreneuriat Rural), appuie les producteurs en intrants agricoles. Riz, maîs, niébé et autres sont les variétés ciblées. C’est un don du PADAER qu’il met en œuvre dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Un programme de résilience financé à hauteur de 1 200 000 000 F avec l’appui de la FIDA. En associations ou en GIE, ces producteurs ont reçu ces intrants dans la joie et l’engagement à mieux s’activer sur le travail de la terre. Dans la foulée, ces producteurs ont promis de s’investir à fond pour accroître les rendements.

Ainsi, ce programme prévoit d’appuyer l’emblavure de 7 000 ha dans les différentes communes de Kolda, soit 10 000 ménages vulnérables répartis dans 200 villages, selon Mamadou Camara coordonnateur du PADAER (Programme d’Appui au Développement Agricole et à l’entrepreneuriat Rural). La cérémonie de remise de ces intrants a été présidée par le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural. Moussa Baldé a appelé les producteurs à un bon usage de ces intrants. Avant d’informer que ce programme spécial s’inscrit dans le cadre de la volonté politique du pouvoir de renforcer davantage la sécurité alimentaire du pays dans ce contexte de pandémie où l’importation de céréales devient de plus en plus incertaine.

ELHADJI MAEL COLY