Coup dur pour l’Egypte. Déjà confrontés au forfait de leur gardien titulaire Mohamed El-Shennawy (et de son remplaçant Gabaski) jusqu’à la fin de la CAN 2021, les Pharaons vont également devoir se passer de leur taulier de la défense centrale, Ahmed Hegazy (31 ans).

Sorti sur blessure à la mi-temps du quart de finale dimanche contre le Maroc (2-1, ap), l’expérimenté défenseur (78 sélections) est victime d’une déchirure d’un tendon aux ischios et ne pourra plus rejouer dans cette CAN, selon Afrik Foot. Il figurait dans l’équipe type de la phase de groupes et n’avait manqué aucune minute depuis le coup d’envoi du tournoi.

Mohamed Salah et ses coéquipiers affronteront le Cameroun, pays-hôte, jeudi en demi-finales.