Contribution des femmes parlementaires : Yoro Sow précise…

Toute la population a raillé la modestie de la participation financière des députés.

La contribution des femmes parlementaires du Sénégal dans la lutte contre la propagation du Covid-19 coronavirus à hauteur de 2 millions de francs CFA à raison de 28000 frs chacune et dont la presse avait fait échos , a suscité des réactions. Ainsi , l’honorable député Yoro Sow , maire de la commune de Warkokh a tenu à apporter des précisions contrairement a ce que la presse a relaté. Selon le parlementaire , ces députées n’ont pas cotisé la somme de 28000 frs chacune comme fabriqué par une certaine presse. A en croire le député , c’est une initiative de la Présidente Awa Gueye qui a puisé dans la caisse sociale des femmes parlementaires ce montant symbolique pour une modeste contribution. Et de préciser que ; cela ne faisait pas l’unanimité de toutes les députées. « La contribution de tout bord est en train d’être mobilisée et elle continue tant que la nation en aura besoin» , fait remarquer le député Yoro Sow . Et le parlementaire de conclure que ; le moment est à l’union des cœurs et surtout une mobilisation personnelle et collective pour booter le Covid-19 hors du Sénégal et de l’humanité.