Convention des Jeunes Reporters du Sénégal…Migui Marame Ndiaye élu

L’association des jeunes journalistes du Sénégal a tenu son assemblée générale. Ainsi, Ibrahima Baldé cède le fauteuil à Migui Marame Ndiaye qui opte pour la continuité !

Fraîchement élu, le jeune journaliste s’est prononcé en ces termes :

À la suite de mon élection à la tête de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, je tenais à adresser mes vifs remerciements à tous les camarades qui m’ont fait confiance à l’unanimité. Nous sommes conscients de l’ampleur du travail qui nous attend et vous assurons de nous donner corps et âme pour mener à bien la mission qui nous est assignée et qui tourne essentiellement autour de la formation des reporters et de la défense de la Profession notamment les conditions de travail des jeunes dans les rédactions.

À tous les jeunes reporters, où que vous soyez sur le territoire et dans la diaspora, sachez que la convention vous appartient. Ensemble, œuvrons pour la préservation des acquis et le rayonnement de notre profession. Une presse libre et indépendante est indispensable dans une démocratie qui se respecte. Ensemble, nous allons relever les défis.

Migui Marame NDIAYE

Président de la CJRS