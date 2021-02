Convocation de Sonko à la SR : Ses avocats réagissent…

Le leader pastef n’a pas répondu à la convocation de la Section de Recherche de la gendarmerie. Ousmane Sonko évoque son immunité parlementaire. Dans une note transmit à la rédaction, le collectif de ses avocats réagit. Selon Me Clédor Ly et Cie, Ousmane Sonko est député à l’Assemblée Nationale du Sénégal et est régulièrement domicilié à son adresse sise à la Sicap Cité Keur Gorgui, villa R17. Par conséquent ils invitent la SR à se conformer aux articles 61 de la Constitution et 58 de la Loi organique portants règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Voici l’intégralité du communiqué: