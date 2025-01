Convocations et arrestations…Sale temps pour les voix discordantes au Pastef

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est sur la voie de faire les mêmes erreurs que le régime sortant. Depuis l’arrivée du nouveau régime, les arrestations s’enchaînent. Entre la reddition des comptes et la traque de certains chroniqueurs, le pouvoir se fait une très mauvaise publicité. Beaucoup de sénégalais pensent qu’il est très tôt pour se lancer sur cette voie. Ces convocations et arrestations risquent de causer un sérieux problème au duo Diomaye-Sonko.

La liste des personnes qui ont eu maille avec la justice sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko s’allonge. Suite à sa convocation par la division spéciale de la cybersécurité, Oumar Sow, ancien ministre conseiller sous le mandat de Macky Sall et membre actif de l’Alliance pour la République (APR), est actuellement en garde à vue après son interrogatoire. Cette mesure fait suite à des accusations portées contre lui pour propos contraire aux bonnes mœurs et incitation à la discrimination ethnique, suite à un post controversé sur Facebook.

Il pourrait être présenté au procureur ce mercredi. L’affaire a commencé lorsque Oumar Sow a publiquement accusé le Premier ministre Ousmane Sonko de vouloir s’en prendre à la communauté Hal Pulaar. Ce message, qui a rapidement été supprimé, a néanmoins attiré l’attention du procureur qui a immédiatement initié une enquête. Le procureur a pris la décision de faire arrêter Oumar Sow après s’être autosaisi de l’affaire. Mais il n’est pas le seul à tomber pour le même délit.

Abou Diallo est lui aussi placé en garde à vue. Le chroniqueur de la Sen Tv est poursuivi pour discours ou déclarations de nature à inciter à la discrimination ethnique. Il aurait demandé aux populations du Fouta de se dresser contre l’arrestation de Farba Ngom qui fait face à une procédure de levée de son immunité parlementaire. Face aux enquêteurs, il a assumé ses propos. Assisté par ses conseils Maitres Souleymane Soumaré et Alioune Badara Fall, il s’est défendu, disant qu’il parlait dans le cadre politique, en rappelant des discours d’Ousmane Sonko.

Ardo Gningue, après avoir été convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC) ce mardi, a eu plus de chance. Il est rentré à son domicile sans être placé en garde à vue. Cette convocation faisait suite à une plainte dans l’affaire Cheikh Oumar Diagne. Et la liste des arrestations ou convocations sous ce nouveau régime est loin d’être exhaustive. Bah Diakhaté, imam Cheikh Tidiane Ndao, Ahmed Suzanne Camara, le commissaire Keïta, Samuel Sarr, Madiambal Diagne, Cheikh Yerim Seck…toutes ces personnes ont déjà eu affaire avec la justice.

Et pour beaucoup d’observateurs, ce n’est que le début des arrestations. Le Pastef a toujours été décrit comme étant un parti allergique aux critiques. Sur les réseaux sociaux, les partisans de Ousmane Sonko veulent toujours orienter la justice. À chaque fois qu’une personne dit un mot de travers, il est automatiquement jeté en pâture. Toute la meute se lève pour demander son arrestation. Avec les réseaux sociaux, ils arrivent à amplifier la situation. Ils ne veulent pas voir quelqu’un s’en prendre au duo Diomaye-Sonko.

Mais ces nombreuses arrestations commencent à inquiéter au Sénégal. Nombreuses sont les personnes qui sont contre ses pratiques. Les sénégalais sont pour le changement. Mais il y’a des choses plus urgentes que traquer les voix discordantes au régime en place. Après les nombreuses arrestations entre mars 2021 et juin 2023, les sénégalais ne veulent plus voir une autorité user de la voie judiciaire pour faire taire certaines personnes. Le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ne doivent pas reproduire les erreurs du passé.

Pour se faire, ils doivent éviter les haineux des réseaux sociaux. Si cela ne dépendait que de ces hommes et femmes, toute personne qui n’est pas de Pastef serait derrière les barreaux. Le Sénégal vient de loin. Le véritable changement c’est d’avoir une justice juste. Mais aussi une justice plus humaine.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn