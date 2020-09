Le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame DIOP a signé une convention avec VIS Sénégal. Cette convention est la mise en œuvre du projet « vivre et réussir chez moi » qui est financé par l’Agence italienne pour la Coopération au Développement. Ledit projet se propose de contribuer à augmenter les opportunités des groupes vulnérables de deux régions sénégalaises avec un fort impact migratoire (Kaolack et Tambacounda) pour en améliorer les conditions de vie et régler la gestion des flux migratoires, en empêchant ainsi la violation des droits fondamentaux causée par l’émigration irrégulière.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn