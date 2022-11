COP 27 : Le Sénégal partage ses réalisations

La Journée du Sénégal célébrée ce 12 novembre, s’est magnifiée par la présence de son Excellence Monsieur l’ambassadeur de la République du Sénégal, le ministre de l’Environnement du Développement Durable et de la transition écologique, Alioune Ndoye, le Ministre de l’Agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Monsieur Aly Ngouille NDIAYE, et le ministre de l’Energie Sophie Gladima, les parlementaires ainsi que des membres de la société civile.

L’objectif principal de cette journée est d’exposer sur le vécu et l’ambition du Sénégal dans le domaine climatique via des séances d’échanges sous la forme de Side évents dont, les thèmes sont les suivants : La contribution du PSE Vert pour une meilleure transition écologique, le modèle intégrateur de la GMV, une stratégie de mise en œuvre du PSE Vert, les défis de la technologie, de la réglementation et du financement de la construction bioclimatique en Afrique Subsaharienne et a solution de la mobilité durable : Expérience du 1er BRT électrique en Afrique, entre autres

La journée du Sénégal a servi de tribune à l’ensemble de ces agences et départements ministériels pour la présentation de programmes de lutte contre les changements climatiques.

Fatou Niang depuis Sharm El Sheikh