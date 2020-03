Coronavirus Bignona : Kafountine se dote des moyens de prévention

Kafountine est une zone touristique mais aussi une zone de pêche où le flux de personnes est important. C’est pour cette raison que le Maire de cette collectivité territoriale du département de Bignona met les moyens de prévention à la disposition des structures de santé et du comité locale de gestion de l’épidémie mis en place.

Le combat communautaire contre le coronavirus est engagé dans la commune de Kafountine. En tant que collectivité touristique et ouvert au reste du monde par la mer, Kafountine présente une certaine vulnérabilité à laquelle le conseil municipal et son maire veulent parer. Une enveloppe de 4 millions de nos francs a été dégagée pour la prévention a informé N’Fansou Victor Diatta maire de de cette commune. Des lave-mains, des produits de désinfection entre autres ont été achetés

Des points stratégiques ont été identifiés pour mener le combat notamment les marchés, les débarcadères où les gens passent pour rejoindre les iles, les entrées et sorties terrestres mais l’accent sera mis sur le quai de pêche qui constitue le point le plus sensible de la commune

Une partie des produits achetés sera remise aux structures de santé, un geste salué par le personnel de santé des différents postes

Certaines structures ou entreprises ou associations ont apporté leur appui pour aider à la lutte et le maire de kafountine invite les autres à faire autant car la situation actuelle n’arrange personne.

L.BADIANE pour xibaaru.sn