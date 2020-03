Coronavirus…Biguine Gueye accuse Le SG de l’ONU

Quand on est blanc, petit-fils de grands parents promoteurs de l’esclavagisme et de la négation du nègre, cela ne surprend pas l’Africain lorsqu’on lui dit un beau matin, catastrophiste et méchant en ces moments de panique européenne mondialisée : » Le continent noir aura des millions de morts dus au covid 19… » Ok M. Guterres ! l’Afrique c’est l’avenir. L’Afrique c’est les grands intellectuels, l’Afrique ce sont les dons de la nature, l’Afrique ce sont les libations, l’Afrique ce sont les Pangols, l’Afrique c’est le départ, c’est l’humanité malgré le vol et le massacre éhonté de ses millions d’enfants, principale raison de son grand retard. L’espoir est permis, puisqu’il fait vivre. Halte à cette politique de la terreur contre le continent noir ! Barsa Barsakh est révolu ! Restons vigilants chères sœurs chers frères d’Afrique. Respectons les consignes de nos spécialistes de la santé ainsi que les mesures barrières. L’Europe vieillissante fera forcément appel à l’Afrique. Un nouvel ordre mondial est imparable dès le lendemain de ce cauchemar de coronavirus. Le capitalisme est mort de sa belle mort. La géopolitique est devenue absolument immaîtrisable. Aucun plan ne saurait sauver les politiques protectionnistes aux relents racistes d’où qu’elles viennent. Si Guterres, l’un des secrétaires généraux les plus impopulaires de l’histoire des nations unies veut se faire un nom et une santé financière de l’inégalitaire ONU par le truchement de l’Afrique, nous l’accusons d’être depuis sa catastrophique déclaration, l’un des dirigeants les plus malhonnêtes du monde. Excellence Monsieur le Président, merci d’avoir osé réclamer la suppression de la dette de l’Afrique à ses suceurs plusieurs fois séculaires !!! Unis, nous vaincrons.

Mamadou Biguine Gueye

Fatick.