C’est officiel ! Meghan Markle redevient actrice à…Disney

C’est désormais officiel. Meghan Markle relance sa carrière d’actrice avec pour premier projet, un documentaire bientôt disponible sur la plateforme Disney+.

Ce n’était plus un secret mais le voici confirmé officiellement. Meghan Markle va prochainement faire son retour en tant qu’actrice avec un premier projet avec Disney. Avec l’arrivée de la plateforme de streaming Disney+, le compte Twitter de Disneynature a annoncé la sortie du documentaire Elephant pour le 3 avril. La participation de Meghan Markle en tant que narratrice y est indiqué. En France, le service de streaming sera disponible dès le 7 avril où les abonnés pourront découvrir les aventures d’éléphants d’Afrique traversant le désert de Kalahari. Alors qu’elle perdra officiellement son titre royal le 31 mars, Meghan Markle s’est tournée vers un projet qui correspond à ses engagements.

Une carrière à relancer

Avec ce nouveau rôle, l’épouse du prince Harry s’est engagé dans un projet au profit de l’organisation de protection des éléphants, Elephants Without Borders. Les rumeurs sur ce projet avec Disney étaient apparues il y a plusieurs mois et cela ne serait que le début pour Meghan Markle. Désormais indépendante financièrement, la duchesse de Sussex compte bien relancer sa carrière d’actrice qu’elle avait dû abandonner en rejoignant la famille royale. « Meghan m’a dit que son travail avec Disney était loin d’être terminé. La voix off n’est qu’un début et il y a plus de collaborations qui vont arriver », avait confié une source proche au DailyMail en février dernier.