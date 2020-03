70.000 dollars proposés à un acteur pour mentir sur Meghan Markle

Voilà les tabloïds anglais pris en plein flagrant délit de mensonge. Alors que depuis un an, la presse britannique multiplie les articles anti Meghan Markle, certains médias auraient offert une folle somme d’argent à un acteur pour qu’il affirme être sorti avec l’épouse du prince Harry.

Si leur départ de la famille royale ne sera officiel que le 31 mars, Meghan Markle et le prince Harry ont déjà entamé leur nouvelle vie au Canada avec baby Archie. Une vie normale, aussi loin que possible des paparazzis. Selon l’un des proches du couple, l’une des raisons qui ont poussé Harry à rompre avec les siens et à renoncer à son rang au sein de la monarchie britannique, c’est son désir de protéger sa famille et surtout sa femme du harcèlement des médias. Depuis qu’elle est devenue duchesse de Sussex, Meghan Markle est en effet la cible d’attaques régulière des médias britanniques.

Depuis un an, Meghan Markle a été dépeinte par les tabloïds anglais comme une harpie autoritaire et dépensière. Un portrait peu flatteur qui a fini par entacher son image auprès de la population du Royaume-Uni. En octobre dernier, les larmes aux yeux, la duchesse de Sussex n’avait d’ailleurs pas caché son mal-être face à la pression subie. Quant à Harry, toujours traumatisé par la mort de sa mère, il n’a pas hésité à s’en prendre à la presse, menaçant de poursuites judiciaires ceux qui harcèleraient sa femme. Face à cette guerre de l’image, une question se pose aujourd’hui : quelle est la vérité ?

Des tabloïds prêts à tout ?

Les dernières déclarations de l’acteur américain Simon Rex éclairent d’une lumière peu flatteuse les pratiques – et articles – des tabloïds anglais. Dans le dernier épisode du podcast Hollywood Raw, le comédien vu notamment dans les films Scary Movie a expliqué que certains médias anglais ont essayé de le soudoyer afin qu’il exagère la nature de sa relation avec Meghan Markle. Les deux acteurs se sont rencontrés en 2005 sur le tournage de la série Cuts et leurs liens font depuis l’objet de nombreuses rumeurs. Simon Rex a toutefois tenu à remettre les pendules à l’heure dans le podcast. Il n’a vu Meghan Markle qu’une fois hors des plateaux et de façon platonique.

« Il ne s’est jamais rien passé. Nous ne nous sommes jamais embrassés. Nous avons juste traîné ensemble à une occasion, mais ce n’était pas un rendez-vous galant. C’est juste quelqu’un que j’ai rencontré sur un plateau télé et nous avons déjeuné. C’est tout » y précise Simon Rex. Pas assez juteux pour les tabloïds. En 2018, au moment du mariage de Meghan et Harry, de nombreux médias dressent la liste des ex de la duchesse et incluent Simon Rex dans la liste. Le Sun affirme même à l’époque que leur relation n’a pas survécu parce que Meghan a découvert que son petit ami a tourné dans des films X. Une histoire peu flatteuse qui donne semble-t-il des idées à certains médias.

70 000 dollars pour mentir

« Quand cette histoire est sortie, quelques tabloïds anglais m’ont offert beaucoup d’argent pour que je mente et affirme que nous avions couché ensemble » détaille Simon Rex. L’acteur se serait ainsi vu proposer 70 000 dollars pour son mensonge. Toutefois, malgré cette somme folle, il a refusé de prétendre que Meghan Markle était son ex petite amie : « J’ai dit non à beaucoup d’argent parce que cela ne me semblait pas juste de mentir et d’entuber la famille royale ». Des révélations qui en disent long.