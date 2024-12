COS-PETROGAZ : Diomaye ouvre les portes à l’opposition, à la société civile et…

LeSénégal est officiellement un pays producteur de gaz depuis ce jour qui marque la fin de l’année 2024. En effet, le premier gaz sur GTA a été obtenu.

S’agissant de la gestion de cette ressource naturelle, le chef de l’État a, dans son adresse à la Nation, souligné avoir pris un décret organisant le Comité d’orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ) pour y donner plus de place à l’opposition, à la société civile, aux syndicats et à l’Ordre national des experts. Cela pour garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l’économie nationale et des générations actuelles et futures.

Cette décision, dit le chef de l’État, va contribuer à ouvrir «les portes du changement systémique ainsi que les fenêtres de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l’exemplarité Jub, Jubal, Jubbanti».