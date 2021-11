Côte d’Ivoire : ce paysan viole une mémé de 73 ans

A Bondoukou (Nord-est de la Côte d’Ivoire), une mémé de 73 ans violée par un cultivateur de 48 ans à Tambi

A Dah Ollo, cultivateur domicilié à Tambi, village situé à 37 kilomètres de Bondoukou, a violé dans la nuit du mercredi 10 novembre 2021, dame Y. T., une ménagère, originaire dudit village, avant d’être interpellé par les éléments du poste frontalier de Tambi (éléments escadron et éléments BSE) qui l’ont conduit à la brigade de Bondoukou.

Dah Ollo âgé de 48 ans, cultivateur de nationalité burkinabé, est gardé à la brigade de Bondoukou, depuis le mercredi 10 novembre 2021. Ce célibataire sans enfant, domicilié à Tambi, a violé dans la même nuit, aux environs de 20 heures dame Y.T., une ménagère de 73 ans, originaire du même village. Il n’a même pas eu pitié de la pauvre mémé qui peut être sa mère. Il s’est introduit dans sa chambre pour abuser d’elle. Après avoir satisfait sa libido, il a pris la tangente et s’est terré dans la broussaille.

Meurtrie et souillée, la victime qui a eu le temps d’identifier le violeur a donné l’alerte après son départ. Les minutes qui suivent, les éléments du poste frontalier de Tambi sont à leur tour alertés par un appel anonyme. Ils s’organisent rapidement et se mettent aux troussent du violeur qui est d’ailleurs un piètre sprinteur. Et comme il fallait s’y attendre, Dah Ollo a été rattrapé et envoyé au poste avant d’être conduit à Bondoukou.

