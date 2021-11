L’actrice Tonto Dikeh jure de ne plus donner d’argent à…

Actrice de Nollywood, Tonto Dikeh a juré de ne plus jamais donner à un homme dont elle est amoureuse, son argent ou sa voiture.

Elle a également fait remarquer aux futurs amants de s’assurer qu’ils sont financièrement bien lotis, car elle s’intéresse plus à cela qu’à l’amour.

Difficile de ne pas faire le lien entre ces propos amers et la vie privée de Tonto Dikeh. En effet, la star de Hollywood traverse des moments difficiles suite à sa rupture difficile avec son ex compagnon, le prince Kpokpogri.

Et comme cela ne suffisait pas, la désormais célibataire et mère d’un enfant, a indiqué via son compte Instagram…Lire la suite ici