L’actrice Tontoh Dikeh refuse de donner son corps à…

L’actrice de Nollywood Tonto Dikeh a adressé un avertissement aux annonceurs. Elle n’ouvrira pas son corps pour annoncer leurs produits.

Pour l’actrice Tonto Dikeh, il est hors de question qu’elle ouvre son corps pour faire la publicité d’un produit pour un annonceur, peu importe le montant qui lui sera offert.

L’actrice, mère d’un enfant, s’adresse particulièrement aux propriétaires de boutiques qui la paient pour influencer leurs produits et finissent par lui apporter des robes ouvertes pour qu’elle puisse les essayer.

Elle a donné cet avertissement sévère via un post qu’elle a publié le 10 février 2021 sur sa page officielle Instagram. En écrivant plus loin, elle a conseillé aux vendeurs de vêtements d’avoir une idée de son sens de la mode avant de la contacter pour influencer la marque.

«Chers propriétaires de boutique, lorsque vous venez me voir pour influencer, je m’attends à ce que vous ayez déjà une idée de mon sens de la mode. Une fois que vous avez payé et que vous commencez à apporter une robe de corps ouverte, nous arrêtons de traiter. Votre argent ne me suffit pas pour commencer à ouvrir mon corps », a-t-elle fait savoir.