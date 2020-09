L’acteur de Nollywood Kanayo devient…avocat

Le vétéran acteur de Nollywood, Kanayo O. Kanayo a réalisé son rêve en devenant officiellement avocat.

La légende faisant une annonce à ses fans sur Instagram a déclaré qu’ils pouvaient désormais l’appeler Anayo Modestus Onyekwere, Esq, MFR (Avocat et Solicitor de la Cour suprême du Nigeria).

Il a écrit : « à Dieu soit toute la gloire. Vous pouvez maintenant m’adresser en tant que Anayo Modestus Onyekwere, Esq, MFR (Avocat et Solicitor à la Cour suprême du Nigeria) ».

Cette bonne nouvelle survient quelques mois après avoir terminé sa faculté de droit en juillet 2020. Remium Luxury Legal Outfit Company spécialisée dans la perruque et la robe d’avocat et autres accessoires juridiques, Solohan and Co, confirmant la nouvelle sur Twitter, a écrit :

« Ne renoncez jamais à tout ce que vous voulez devenir» J’ai toujours voulu étudier le droit depuis mon premier diplôme au début des années 1990. Eh bien, devinez qui est avocat maintenant. KANAYO O. KANAYO ».

À 58 ans, l’acteur a prouvé à ses fans que tout est réalisable une fois qu’une personne est remplie de dévouement et d’une passion ardente pour réaliser ses ambitions.

Félicitations à Kanayo !!!