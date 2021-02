Une jeune fille de 15 ans été victime d’agression sexuelle à Ntui, dans la région du Centre du Cameroun.

Selon les rapports, la fillette Raïssa et un ami, Etoa Narcisse, ont été abordés par un policier, Eba’a Ngomo Remy Gaetan, alors qu’ils revenaient de l’église le 31 décembre 2020.

Le nommé Boris Bertoltqui qui a été témoins des faits rapporte que l’agent de sécurité et un collègue forceraient plus tard le couple à copuler devant eux, et les adolescents se sont conformés à leur gré.