Nigeria : L’église suspend un évêque qui a couché avec la femme d’un…

Au Nigeria, un évêque a été suspendu pour avoir couché avec la femme d’un prêtre

Le mal a frappé dans l’église anglicane du Nigeria plus précieusement à Ekiti West, laissant derrière honte et désolation considérant le fait que les personnes impliquées sont des religieux.

L’évêque responsable, le Révérend Rufus Adepoju, n’a pas pu maîtriser ses pulsions sexuelles et a permis à la chair de prendre le pas sur le spirituel alors qu’il cherchait le réconfort sexuel chez la femme d’un prêtre qui travaille sous ses ordres.

Pour cela, Adepoju a été suspendu pour implication présumée d’inconduite sexuelle. Selon une lettre datée du 11 décembre 2020, l’évêque aurait été surpris avec la femme d’un prêtre sous son emploi et sous ses soins.

La lettre de suspension a été signée par le primat de l’Église du Nigeria, Mgr Henry Ndukuba. L’évêque aurait également admis des actes répréhensibles. La lettre, qui a est devenue virale dans les médias sociaux, se lit comme suit:

«Salutations de l’Avent au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous écrivons avec un profond sentiment d’inquiétude et de douleur pour vous suspendre de vos fonctions en tant qu’évêque diocésain du diocèse anglican d’Ekiti West. C’est la suite de votre conduite qui a donné lieu à un scandale et à un comportement sexuel odieux avec la femme d’un prêtre sous votre emploi et vos soins. Ces faits ont été admis par vous lors d’une réunion à notre bureau tenue le jeudi 10 décembre 2020″.

«Par cette suspension, vous ne devez participer à aucune activité du diocèse en tant qu’évêque diocésain pendant une période d’un (1) an à compter de la date de cette lettre. Veuillez faire votre rapport et remettre à votre archevêque et pour d’autres conseils spirituels. »

“C’est notre prière que vous utilisiez cette période pour rechercher le visage de Dieu alors que nous nous unissons à vous soutenir dans la prière… Le seigneur soit avec vous.”

La plateforme en ligne, Premium Times rapporte qu’elle a contacté le siège de l’église à Abuja capitale fédérale du Nigeria, pour demander des éclaircissements s’il y a plus de punitions pour l’évêque, mais l’on lui a fait savoir que ces questions ne sont jamais discutées au téléphone.