Côte d’Ivoire : il enlève une fillette de 11 ans pour rechauffer le lit de son fils

A Alépé, une localité du sud-est de la Côte d’Ivoire, un notable enlève une fillette et la transforme en esclave sexuelle pour son fils

Après avoir enlevé et séquestré la petite Y.C.A.O., 11 ans, un notable du village de Yapokoi, dans la sous-préfecture de Danguira (Alépé) l’a offerte à son fils qui en a fait une esclave sexuelle pendant des jours.

Le nommé A.T.A. âgé d’environ 50 ans et notable à Yapokoi, village de la sous-préfecture de Danguira, dans le département d’Alépé, a été déféré, en milieu du mois de juin 2022, au Parquet d’Abidjan, au Plateau. Il est accusé d’avoir enlevé et séquestré la petite Y.C.A.O. âgée de 11 ans, avant de la livrer à son fils A.S., 17 ans, qui a sexuellement abusé d’elle pendant plusieurs jours.

Le père et le fils associés dans le mal

Associé dans le mal avec son père, le fils violeur qui ne veut pas assumer son acte condamnable, a pris la tangente et se trouve dans la nature. En attendant son arrestation, Soir Info nous livre les détails de cette affaire qui continue de secouer le village de Yapokoi.

Selon le confrère, dans le courant du mois d’avril 2022, la petite Y.C.A.O., âgée de 11 ans, se rendait dans l’une des boutiques du village pour faire des achats quand elle a été interpellée par A.T.A.

Par la suite, le notable la saisit au poignet et la conduit directement chez lui à la maison. La petite croyait avoir commis un acte grave qui aurait soulevé le courroux du quinquagénaire. Que non !

A sa grande surprise, elle est entrainée et enfermée dans l’une des chambres du notable. Mise ainsi à la disposition du fils du fils de 17 ans, la pauvre subit, durant des jours, les assauts sexuels du jeune lapin.

Entre temps, Y.K., le père de la fillette qui a constaté son absence prolongée ne sait pas à quel saint se vouer. Après avoir annoncé bruyamment la disparition de sa fille à la population, il se rend à la brigade de gendarmerie.

L’affaire fait grand bruit dans le paisible village de Yapokoi et désormais, le notable qui ne mérite pas de gérer les affaires publiques de cette localité a commencé à avoir peur. Il ne dort pratiquement plus et pour avoir la conscience tranquille, il prend la décision de tout dévoiler.

Devant les parents encore éprouvés par la disparition de leur fille, A.T.A. se met à table, à la surprise générale…

Il prend son courage à deux mains et se rend au domicile familial de Y.C.A.O. Devant les parents encore éprouvés par la disparition de leur fille, A.T.A. se met à table, à la surprise générale. Il avoue qu’il a séquestré la fillette pour son fils.

Si la famille de la victime est soulagée par cette nouvelle qui prouve que Y.C.A.O. est au moins en vie, la gendarmerie qui avait ouvert une enquête a mis le grappin sur l’indigne notable, avant de le déférer au Parquet du Plateau.

Le deuxième larron, le fils violeur, bénéficiaire de l’acte criminel, court…Lire la suite ici