Côte d’Ivoire : une élève de 16 ans violée par un ouvrier

Une jeune fille K.A.E, 16 ans, élève en classe de seconde C, au lycée de Ouéllé, département de Daoukro, région de l’Iffou, a été violée, jeudi 18 mai 2023, a appris l’AIP de source sécuritaire

Le film de la tragédie

Le présumé auteur du viol, est un jeune d’une trentaine d’années est manœuvre agricole. Selon les témoins, ce jour là, l’adolescente KAE et quatre de ses petits frères et sœurs partent dans la plantation familiale non loin du quartier Orange de Ouellé. Aux environs de 12 h, ils reçoivent la visite de trois individus armés de manchettes. Sans autre forme de procès et sous la menace des armes, les visiteurs intiment l’ordre aux tout-petits de quitter les lieux. Qui, apeurés, s’éloignent en criant.

Comment la gendarmerie a réussi à mettre la main sur le violeur présumé

L’un des trois malfrats, violente KAE, met sa machette sous le cou de l’élève, menaçant de l’égorger. Sans aucune résistance, il projette la jeune élève au sol et abuse d’elle. La gendarmerie nationale alertée se déporte rapidement sur les lieux. Elle réussit après une course poursuite, à mettre aux arrêts l’indélicat personnage accusé du viol.

La jeune fille a été évacuée au Centre de santé urbain (CSU) de Ouéllé pour des analyses. Elle présente des blessures mais sa vie est hors de danger.

Source : AIP