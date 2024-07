Côte d’Ivoire : une nourrice arrêtée avec…12 Kg de cannabis

UNE NOURRICE INTERPELLÉE AVEC 12 KG DE CANNABIS PUIS DÉFÉRÉE AVEC SON BÉBÉ, ELLE REFUSE DE COOPÉRER

Dans la soirée du lundi 15 juillet 2024, une nourrice de 27 ans, identifiée sous les initiales C.D., a été arrêtée par la police antidrogue de Divo avec 12 kilogrammes de cannabis en sa possession. La saisie a eu lieu au corridor d’entrée de Divo, sur l’axe Abidjan-Divo, dans le cadre de l’opération « Epervier renforcé ».

L’antenne régionale de la Direction de la police des stupéfiants et des drogues (DPSD) de Divo, dirigée par le commissaire principal de police, Zobo Gba Grégoire, a procédé à cette interpellation après avoir reçu une information anonyme à 18 h. Huit agents de la police antidrogue se sont alors rendus au corridor d’entrée de la ville, près du camp de l’ex-ONUCI, pour intercepter le car de transport en commun en provenance d’Abidjan dans lequel voyageait la suspecte.

Selon l’AIP qui livre cette information, à 20 h 30, les agents ont identifié C.D. grâce à sa tenue et ont fouillé le véhicule. Ils ont découvert deux sachets distincts dans l’allée du car, contenant respectivement sept et cinq blocs de cannabis, que la nourrice a reconnus comme étant les siens. Elle portait son enfant d’un an et demi dans ses bras au moment de l’interpellation.

Malgré les efforts de la police, la nourrice C.D. a refusé de révéler l’identité de son fournisseur, indiquant seulement qu’elle s’était ravitaillée dans les environs de la gare d’Adjamé, à Abidjan. La valeur des 12 blocs de cannabis saisis est estimée à 700 000 FCFA sur le marché.

Elle se livrait régulièrement à ce trafic de cannabis dans le village de Tagobéri, à Niambézaria, dans le département de Lakota, tout en étant connue pour vendre un médicament appelé « Secret de femme »

C.D. a affirmé qu’il s’agissait de sa première tentative de trafic, bien que la police ait affirmé qu’elle était surveillée depuis quelque temps. En réalité, elle se livrait régulièrement à ce trafic de cannabis dans le village de Tagobéri, à Niambézaria, dans le département de Lakota, tout en étant connue pour vendre un médicament appelé « Secret de femme ».

La nourrice et son enfant ont été déférés au parquet le mercredi 17 juillet 2024. L’enfant fera l’objet d’une prise en charge ultérieure, selon les autorités.

Cette interpellation n’est pas un cas isolé. Le 11 juin, toujours dans le cadre de l’opération « Epervier renforcé », les agents du commissaire Zobo Gba Grégoire avaient déjà interpellé un certain S.D., se présentant comme planteur au village de Niokoblognoa, dans le département de Lakota. Ce dernier avait été arrêté avec 25 blocs de cannabis d’un kilo chacun, au même corridor d’entrée de la ville de Divo.

Source Linfodrome