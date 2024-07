Revue de presse : Le combat Balla Gaye 2-Tapha Tine à la une des quotidiens

Les quotidiens reçus samedi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) ont principalement traités des sujets relatifs à l’affiche opposant en lutte traditionnelle avec frappe Balla Gaye 2 à Tapha Tine mais aussi à la problématique de la gouvernance de l’eau au Sénégal, posée par le Forum social sénégalais (FSS), lors d’une conférence de presse.

‘’Le choc de l’Empereur des arènes organisé par Albourakh Events oppose ce dimanche Balla Gaye 2 à Tapha Tine. Le Lion de Guédiawaye veut renouer avec le succès alors que le géant du Baol est en quête d’une 6ème victoire rang’’, rapporte WalfQuotidien qui met en Une :‘’Balla Gaye 2-Tapha Tine : un duel, multiples enjeux’’.

Walf indique qu’ ”Onze années après leur premier face-à-face (juin 2013), Balla Gaye 2 de l’écurie Balla Gaye, et Tapha Tine de Baol Mbolo, se retrouvent à l’arène nationale”.

” Et depuis ce choc, beaucoup de choses ont changé dans la trajectoire des deux lutteurs’’, note la publication.

‘’Balla Gaye 2-Tapha Tine : acte 2, dimanche’’ affiche Le Quotidien qui souligne qu’ ‘’après un premier duel qui s’est soldé par la victoire de Balla Gaye 2 en 2013, Tapha Tine retrouve demain son bourreau et cherchera à prendre sa revanche”.

‘’L’arène nationale retient son souffle face à deux colosses qui ne vont pas se faire de cadeaux’’, selon la publication.

L’Observateur tente de livrer ‘’les clés d’un choc de titans’’ en donnant la parole à Fabrice Allouche, spécialiste en sports de combat. Pour ce dernier ‘’Tapha Tine doit garder une certaine distance parce que Balla Gaye Gaye 2, qui a l’air d’avoir retrouvé sa jeunesse peut jouer sur l’explosivité’’, rapporte L’Obs.

‘’Balla Gaye 2- Tapha Tine, régalez-nous ! s’exclame le journal Record.

Sud Quotidien indique que ”cette confrontation, tant attendue, dotée du trophée d’Empereur des arènes, sera à forts enjeux pour les deux ténors de la lutte sénégalaise”.

‘’Onze ans après leur dernier duel, en 2013, ces retrouvailles auront des allures de confirmation et de relance pour le Lion de Guédiawaye. Mais aussi de revanche pour le géant du Baol qui surfe sur une belle vague depuis quelques saisons’’, écrit la publication en titrant : ‘’Balla Gaye 2-Tapha Tine : entre confirmation et revanche’’.

La même publication évoque en Une, la problématique de la gouvernance de l’eau au Sénégal, posée par le Forum social sénégalais (FSS), lors d’un point de presse organisé conjointement vendredi au centre de Bopp de Dakar avec le Conseil citoyen Droit de l’eau et à l’assainissement (COCIDEAS).

‘’Gouvernance de l’eau et cherté des factures au Sénégal : le Forum social sonne la charge”, titre Sud.

Le journal souligne que ‘’les difficultés de performance, la cherté des factures d’eau et les menaces de licenciement qui pèseraient sur certains travailleurs de la part de Suez et sa filiale sénégalaise Sen’EAU ne laissent pas indifférents le Forum social sénégalais et le Conseil citoyen Droit de l’eau et à l’assainissement (COCIDEAS)”.

‘’Ces deux organisations ont à l’occasion dénoncé la situation délétère qui prévaut à la filiale Sen’EAU. Non sans manquer d’exiger la publication du contrat de Sen EAU pour éclairer la lanterne des Sénégalais”, note la publication.

‘’La publication du contrat avec Suez réclamé’’, affiche EnQuête, indiquant que ‘’le coordinateur du Forum social sénégalais (FSS), Mamadou Mignane Diouf, a invité les autorités sénégalaises, à publier le contrat d’affermage pour la gestion du service public de production et distribution d’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine signé entre la multinationale française Suez et l’Etat du Sénégal’’.

‘’Problématique de l’eau : le Groupe Suez entraine une perte de 15 milliards de francs au Sénégal’’, indique de son côté L’AS.

‘’Relevant plusieurs manquements dans la gestion du Groupe Suez ayant entrainé des pertes estimées à hauteur de 15 milliards de francs CFA, le coordonnateur Mamadou Mignane Diouf est monté au créneau pour demander aux nouvelles autorités de revoir le contrat d’affermage attribué à Suez’’, écrit le journal.

Source : APS