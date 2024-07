Macky bloqué par le deal…Interdit de retourner au Sénégal avant…

Chaque jour qui passe, on apprend plus sur le deal Macky Sall-Ousmane Sonko qui a abouti à l’élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au poste de président de la République. Ce dernier, un second couteau du leader du Pastef, est devenu l’homme le plus puissant du Sénégal en moins de 10 jours de campagne. Ce miracle électoral est la conséquence du deal entre deux chefs politiques qui se livrent une guerre des tranchées qui a engendré plus de 60 morts en 3 ans. Et le deal qui a été révélé aux Sénégal au lendemain de la victoire du nouveau président cache plusieurs accords entre ces deux grands partis mais aussi la mise à l’écart de plusieurs opposants dont Amadou Ba…

Voici le « big deal » entre la dynastie Faye-Sall (Macky), Koromack (Sonko) et Serigne Ngoundou (Diomaye)

Les Sénégalais se sont posés ces questions juste après le départ de Macky Sall du Sénégal le 02 avril 2024. Comment Macky a pu partir avec l’avion du nouveau président ? Comment celui qui a mis en prison son successeur peut-il bénéficier des largesses de ce dernier en moins de 10 jours ? Ces questions trouvent leurs réponses dans le protocole du deal qu’il y a eu entre Macky Sall et Ousmane Sonko puissant leader du Pastef. Ce protocole inclus plusieurs accords dont la mise à disposition de l’avion présidentielle à l’endroit de l’ancien président. Et ceci n’est que le plus petit point du protocole.

L’autre deal du protocole est le soutien du président sortant alors en exercice à Sonko et Diomaye, deux détenus élargis de prison le jeudi 14 mars à la faveur de la Loi d’amnistie adopté par le parlement le 06 mars 2024. Sortis 10 jours avant le scrutin, Sonko et Diomaye ont bénéficié de moyens colossaux de la part du président « partant ». Un hélico pour Sonko pour effectuer des allers-retours entre Dakar et son fief de Ziguinchor, des cortèges de voitures 8X8 et des laissez-passer…Tandis que le candidat du parti au pouvoir était lésé et laissé sans moyen.

La situation du candidat au pouvoir faisait aussi partie du deal. L’ancien président qui détestait son candidat a choisi de de léser au profit du candidat de son pire ennemi. Le deal qui écarte Amadou Ba comportait le blocage de sa campagne et des moyens. Le candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yaakaar n’avait jamais pu tenir un meeting d’envergure. Il était désavoué publiquement au motif d’une « trahison » jamais prouvée. Il fallait tout mettre en œuvre pour faire gagner l’opposant Diomaye. Et au nom du deal, il est devenu président 10 jours après sa sortie de prison. Quel exploit !

Un exploit qui a une source. Le deal Le deal entre Macky Sall et Ousmane Sonko qui épargne la famille du président et sa belle-famille de toute poursuite judiciaire. La dynastie Faye-Sall est ainsi épargnée. Cela se comprend avec l’absence de poursuites judiciaires à l’encontre de Mansour Faye, le frère de l’ancienne première dame « impliqué » dans le scandale des 1000 milliards de la covid. Ousmane Sonko, alors opposant radical, avait exigé la transparence dans la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du coronavirus Force-Covid-19 (Forces Covid 19) avant d’accuserle clan Macky.

En conférence de presse le vendredi 30 juillet 2021, Ousmane Sonko s’était prononcé sur la gestion de la pandémie de Covid-19 par l’Etat du Sénégal. Convaincu que cette gestion est un échec, le leader de Pastef avait fait de graves révélations sur la gestion du fonds forces-covid-19 dont le montant est de 1000 milliards. Selon Sonko, sur les 1000 milliards, seuls 112 milliards avaient été dépensés dans le secteur de la santé. Soit 10%. A l’en croire les 888 milliards restants ont été tout bonnement dilapidés par Macky Sall et son clan. Devenu Premier ministre, Sonko s’abstient de poursuivre ceux qui font partie du clan Macky…Et ce dernier.

Macky Sall, selon le deal, ne sera pas poursuivi. Ni lui ni son clan. Par contre le deal éloigne Macky Sall du Sénégal jusqu’après les Législatives et le référendum

Eh oui ! le Sénégal vivra des Législatives anticipées mais aussi un référendum pour réduire les pouvoirs du Président de la République et renforcer ceux du Premier ministre. Mais avant tous ces évènements, Macky Sall devra rester loin du Sénégal. Un exil qui ne dit pas son nom. Tout comme ce qui est arrivé à Karim Wade. Macky Sall vit un réel exil sous peine de poursuites judiciaires par les nouvelles autorités. Il est interdit de retourner au Sénégal avant les Législatives et le Référendum. C’est inscrit dans le deal…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn