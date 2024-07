Justice et reddition des comptes…la grosse erreur de Sonko et Diomaye

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrivé au pouvoir après une longue lutte. Beaucoup de jeunes ont donné leur vie pour que le «Projet» du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) soit une réalité. Jusqu’à présent, ledit projet est en gestation. Mais les nouvelles autorités veulent que justice soit faite. Et aussi qu’il y ait une reddition des comptes. Mais Ousmane Sonko et son ancien camarade de parti ont commis une erreur qui risque de plomber tous leurs efforts.

Bassirou Diomaye Faye a déclaré, jeudi 18 juillet, que le second semestre de 2024 doit marquer une « phase cruciale de rectification, d’ajustement, de réforme hardie » des politiques publiques et de « reddition des comptes ». L’objectif est de créer, à partir de la période en cours, des conditions durables pour « une souveraineté assumée », en s’appuyant sur une « démocratie exemplaire » et un « État de droit de référence » couvrant tous les secteurs de la vie économique, sociale, environnementale et culturelle, a indiqué le chef de l’Etat en Conseil des ministres.

Cette nouvelle étape pourrait être celle des premières mises en cause de personnalités de l’ancien régime dans leur gestion des affaires publiques sur la période mars 2012-mars 2024, correspondant aux deux mandats de Macky Sall à la tête du pays. Les dossiers judiciaires accumulés devant les tribunaux, en particulier ceux bouclés depuis plusieurs années par l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), ainsi que ceux instruits sous l’égide du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko depuis avril 2024 seraient en passe d’être soldés.

Les patriotes ont toujours demandé à ce que les hommes de l’ancien régime soient mis devant leurs responsabilités. Malheureusement, le Président et son premier ministre ont oublié un élément essentiel. La première personnalité à rendre compte devait être le chef d’État sortant. Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, les membres de Pastef ont accusé Macky Sall sur tous les scandales d’état. Faut dire que le prédécesseur de Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est mis dans une position très inconfortable en déclarant mettre le coude sur certains dossiers. Depuis lors, il est vu comme l’homme qui protège les «délinquants» de la République.

Lors des événements de 2021 à 2024, Sonko et Diomaye ont toujours accusé Macky Sall. L’ancien chef de l’Etat était accusé de se cacher derrière les forces de défense et de sécurité pour mater la population. Ces manifestations ont fait une soixantaine de morts au Sénégal. Suffisant pour que les partisans de Ousmane Sonko demandent que l’ancien président soit traduit devant les tribunaux. D’ailleurs, beaucoup espéraient que Macky ne quitterait pas le pays après sa chute. À la grande surprise, il est sorti du territoire national à bord de l’avion présidentiel.

Un geste qui a mis beaucoup patriotes dans une colère noire. Alors pour qu’il y ait justice et que la reddition des comptes puisse se faire, le nouveau régime devrait commencer par entendre Macky Sall. D’ailleurs, le collectif des victimes des manifestations avait demandé un mandat d’arrêt international contre le président sortant. Pour ces personnes, Macky est coupable des tueries. Il est coupable des arrestations arbitraires. Il est aussi coupable de toutes les formes d’agressions qu’elles ont subi. Alors comment peut-on laisser cette personne libre, pour aller traquer des sous-fifres ?

La meilleure manière de rendre justice pour le président Diomaye, c’est de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité. Mais une chose est sûre, Macky Sall ne sera pas inquiété. La loi d’amnistie est devenue un fourre-tout qui protège l’ancien président et quelques personnes de son entourage. Si les nouvelles autorités maintiennent cette loi controversée, elles n’arriveront jamais à rendre justice. Car cette loi qui a fait sortir les deux patriotes, protège certains «délinquants» du régime sortant. Comme quoi le «Protocole du Cap Manuel» est une réalité.

La reddition des comptes est encore une chimère chantée aux sénégalais. Les principaux protagonistes qui doivent rendre compte mènent une belle vie. Ils sont protégés par une loi anticonstitutionnelle. Comme avec chaque régime, ce sont de petits poissons qui seront sacrifiés pour tenter de respecter une promesse électorale. Pour matérialiser la rupture, le Président Bassirou Diomaye Faye doit faire en sorte que justice soit rendue sans aucune distinction !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru