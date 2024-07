La Chine : une Ouverture accrue et un engagement pour la Paix (Par Zhang Shanhui)

La Chine : une Ouverture accrue et un engagement pour la Paix – comment en profiter ?

Le 3e plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois, qui s’est déroulé du 15 au 18 juillet, a fermé ses rideaux, un moment très attendu par le public chinois et le monde entier.

Face au monde, l’ouverture reste le thème

Un long communiqué publié le 18 juillet trace la voie du développement de la Chine dans ses affaires sociales, économiques et politiques. Il a été indiqué que « l’ouverture est une marque distinctive de la modernisation à la chinoise » . La Chine s’engagera à « rester fidèles à la politique fondamentale d’ouverture sur l’extérieur, nous appuyer sur l’ouverture pour stimuler la réforme, tirer profit de son immense marché intérieur et augmenter sa capacité d’ouverture dans l’élargissement de la coopération internationale ».

Cela me fait penser à la coopération entre la Chine et l’Afrique, visible sur de nombreuses plateformes économiques et lors de forums dédiés. Ces événements permettent aux Chinois de découvrir une multitude de produits africains, tout en renforçant les échanges économiques et culturels entre les deux régions.

La Chine reste un marché attrayant pour les produits africains

À l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha l’année dernière, le Centre International de Convention et d’Exposition, couvrant une superficie de 100 000 mètres carrés, a accueilli une rencontre unique entre les produits africains et les marques chinoises. Les roses du Kenya, le café de l’Ouganda, le vin d’Afrique du Sud et les peintures sur écorce du Mali ont été présentés aux visiteurs chinois et internationaux. Ces produits africains, harmonieusement exposés aux côtés des marques chinoises, ont créé un espace de découverte et d’échange culturel vibrant.

Je me souviens encore de l’ananas du Bénin, présenté pour la première fois à la CIIE en novembre dernier. Son goût délicieux a attiré de nombreux visiteurs, et récemment, cet ananas a obtenu l’autorisation d’importation sur le marché chinois. Selon l’Ambassadeur du Bénin en Chine, Simon-Pierre Adovelande, les préparatifs pour son importation sont déjà en cours, illustrant le succès des échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique.

Ces expositions offrent également des opportunités de coopération précieuses. En 2021, j’ai eu l’honneur de servir d’animatrice et d’interprète pour l’ambassadeur du Rwanda, James Kimonyo, lors d’une diffusion en direct à l’Expo de Shanghai. Nous avons présenté des produits locaux du Rwanda, tels que les grains de café, le piment et le thé noir, et saisi l’occasion de vendre ces produits en ligne. Ce jour-là, nous avons battu un record de ventes en streaming. À peine avions-nous terminé la présentation, que les sachets de café étaient déjà tous vendus. L’ambassadeur m’a confié que leur plus grand défi n’était pas de trouver des clients, mais de ne pas avoir suffisamment de stock au Rwanda pour répondre à la demande croissante en Chine.

Le résultat du 3e plénum du 20e Comité central du Parti communiste chinois suggère une note rassurante et positive dans la promotion de la coopération commerciale entre la Chine et les pays étrangers. Cela pourrait entraîner une augmentation des produits africains vendus sur le marché chinois, et peut-être vice versa.

Si vous avez l’occasion de venir en Chine, ne manquez pas de visiter ces expositions pour découvrir le marché chinois et asiatique et prendre le pouls de la coopération sino-africaine. Vous y trouverez une source d’inspiration et une preuve tangible des synergies économiques et culturelles en plein essor.

Description de la photo: Selfie pris lors d’une séance de promotion des produits terroirs du Rwanda à la CIIE (China International Import Expo) à Shanghai en 2021, diffusée en direct. Avec ma collègue Zhu Xun, célèbre présentatrice de China Media Group, et l’ambassadeur du Rwanda en Chine, James Kimonyo, qui a présenté le café, le chili et le thé noir rwandais au public chinois. J’étais interprète et co-présentatrice pour cette partie, courte mais importante.

Zhang Shanhui

Commentatrice et présentatrice, CGTN Français