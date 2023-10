Côte d’Ivoire : il viole un bébé de 9 mois et casse son…

Le nommé Y.D. Cyprien maçon âgé de 19 ans a été interpellé par des éléments de police à Zouan-Hounien pour des accusations de viol, portant sur Z.C., une mineure de 9 mois, victime d’une fracture du bras gauche et du crâne.

Une affaire abominable d’une laideur inqualifiable secoue actuellement le département de Zouan-Hounien, situé dans la Région du Tonkpi. Une mineure de 9 mois a été victime d’un viol dans la matinée du lundi 16 octobre 2023. Le présumé auteur de cet acte ignoble n’est autre que le nommé Y.D. Cyprien, un jeune maçon de 19 ans.

La mère de la victime de 9 mois rejoint son copain à Zouan-Hounien

Selon nos sources, Mlle G. Inès, âgée de 18 ans, la mère de la victime, originaire du village de Deineu, n’est plus en relation avec le père de sa fille Z.C. Dans la journée du lundi 16 octobre 2023, elle quitte son village pour Zouan-Hounien, pour passer un séjour avec son copain Y.D. Cyprien, domicilié au quartier Glileu de Zouan-Hounien.

Le jour des faits, aux environs de 10 heures, elle a confié sa fille Z.C. à son copain Cyprien, parce qu’elle avait une course à effectuer au marché de la ville. Plus tard, lorsqu’elle revient du marché, son copain Cyprien lui apprend que pendant son absence, il a constaté que les dessous de la fillette étaient mouillés. Et c’est lorsqu’il changeait le caleçon de la petite qu’il a constaté des blessures et du sang au niveau de son sexe.

Quand la mère décide de reprendre sa fille, elle constate une anomalie au niveau du bras gauche

La mère G. Inès manque de s’évanouir. Quand elle décide de reprendre sa fille, elle constate une anomalie au niveau du bras gauche. En fait, il était tout simplement fracturé.

Le lendemain mardi 17 octobre 2023, elle se rend à l’hôpital général de Zouan-Hounien avec sa fille. Sur place, le médecin traitant lui apprend que la fillette a été victime de viol. La mère n’en revient pas. Un examen radio approfondi confirme une fracture du bras gauche et du crâne.

Le maçon nie les faits

Le médecin traitant recommande à la mère l’évacuation de sa fille dans un centre de santé au plateau technique plus relevé pour une prise en charge efficace de la petite.

Interpellé, le jeune maçon a catégoriquement nié les faits. Pourtant, la petite Z.C. était en bonne santé lorsque sa mère lui a confié sa garde. Selon nos sources, Cyprien sera déféré au parquet de Danané pour répondre de ses actes.

Source Linfodrome