COUD : Dr Abdourahmane Diouf évoque « les recrutements clientélistes »

Autant le personnel du COUD avait ses doléances, autant le nouveau ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation était venu avec les siennes. C’est ce qu’on peut dire après la réunion d’hier entre le MESRI et les syndicalistes. En effet, dans le cadre de ses visites dans les universités du Sénégal, Dr El Hadj Abdourahmane Diouf était ce lundi à l’UCAD. Dans la salle El Hadj Malick Diatta, sise au Campus social, où il s’est entretenu avec le Directeur des centres des œuvres universitaires de Dakar ainsi que le personnel du COUD réuni autour des syndicats, chaque partie prenante a joué carte sur table.

Devant Maguette Sène, le Recteur Ahmadou Aly Mbaye, ainsi que les syndicalistes, Dr Abdourahmane Diouf a d’emblée évoqué « les recrutements clientélistes », selon une source bien introduite dans la salle de réunion. Et c’est pour dire que ces recrutements sont devenus presque la norme dans les centres des œuvres universitaires et sociales, notamment à Dakar, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Sine-Saloum, jusqu’à Sédhiou, rapporte Actusen.

Même s’il était le modérateur de la réunion, Maguette Sène n’a pas manqué, pour sa part, de juger insuffisant le budget du COUD, revu à la baisse et arrêté à hauteur de 20 milliards de nos francs, dans le magistère du régime sortant. Insistant sur la restauration des étudiants qui demande d’énormes sacrifices, le Directeur du COUD demandera au Ministre de revoir le budget pour davantage améliorer les conditions de vie des étudiants.

A sa suite, Aliou Faye, qui a porté la parole des travailleurs du COUD, a soulevé cette inquiétude et non des moindres : « nous avons échos que votre régime veuille supprimer des emplois au COUD. » La réponse du Ministre ne se fera pas attendre : « Non. En tout cas je n’ai encore pas connaissance de cette information. D’ailleurs, je tiens à vous rassurer qu’aucun gouvernement au monde ne s’amusera à supprimer des emplois. Mais pour cela, je pense qu’il faille opter pour la rationalisation. Il n’est plus possible, par exemple, de permettre à deux agents de faire le boulot d’un seul, ou être affectés au même poste comme c’est le cas souvent. »